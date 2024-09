La vuelta al cole de los niños se produce esta misma semana en algunos cursos, aunque la gran mayoría volverán a partir del próximo lunes 9 de septiembre. Es ahora entonces cuando la mayoría de padres y madres ultiman todo aquello que los pequeños necesitan para el regreso a las clases con los libros y material escolar, como lo esencial, aunque no podemos dejar atrás la mochila y la ropa y en este sentido nada como elegir los 10 chollazos de las rebajas de Decathlon para la vuelta al cole.

Si por algo es conocido Decathlon es por su amplia oferta en productos destinados a la práctica deportiva y entre los que se incluyen como no, camisetas, sudaderas, y chandals para todas las edades. Todo ello es si lo piensas, algo necesario para la vuelta al cole de los niños. Entonces ¿por qué no aprovechar las rebajas de Decathlon y comprar todo aquello que los niños van a necesitar durante el curso para poder hacer ejercicio en la escuela o para ir cómodos a clase? A esto se le suman además mochilas que también podemos encontrar en esta tienda y que pertenecen a las mejores marcas. Entonces ¿a qué estás esperando? Nosotros te presentamos diez de sus mejores ofertas aunque ya te avanzamos que son muchas más.

Diez chollazos Decathlon para la vuelta al cole

Decathlon ha lanzado una selección de productos con grandes descuentos que no puedes dejar pasar. Aquí te presentamos 10 chollazos que harán que la vuelta a las clases sea más emocionante y colorida para tus hijos.

Mochila Skechers S1191

La Mochila S1191 de 16,8 litros es una opción que no solo destaca por su llamativo color rosado, sino también por su funcionalidad. Con un precio reducido de 24,99 € (antes 35,90 €), esta mochila es ideal para los más pequeños que necesitan llevar lo esencial al colegio. Skechers ha diseñado esta mochila pensando en la comodidad y durabilidad, con tirantes acolchados y ajustables que se adaptan perfectamente a los hombros de los niños. Además, cuenta con un bolsillo interior para guardar un portátil de hasta 13 pulgadas, lo que la hace perfecta para aquellos que empiezan a usar dispositivos electrónicos en clase. Un chollo que no puedes dejar pasar con un descuento del 30%.

Mochila Escolar con Ruedas Topitos Benetton

Para aquellos que prefieren una mochila con ruedas, la Mochila Escolar con Ruedas Topitos Benetton es perfecta. Esta mochila, ahora disponible por 41,40 € (antes 44,10 €), no sólo es atractiva con su diseño de topos, sino también muy práctica. Con una capacidad de 14 litros, es suficiente para llevar libros y material escolar, mientras que las ruedas de 14 cm con cobertura de goma antivibración garantizan un desplazamiento suave y silencioso. Además, cuenta con un carro extraíble, lo que permite usarla como una mochila convencional si es necesario. Aunque el descuento es del 6%, su calidad y diseño ergonómico la convierten en una excelente opción para la vuelta al cole.

Chándal Infantil Marvel Azul Oscuro

Para los pequeños superhéroes, el Chándal Infantil Marvel en azul oscuro es una elección ideal. Con un precio rebajado a 32,99 € (antes 48,02 €), este conjunto es cómodo y resistente, perfecto para las aventuras diarias en el colegio. Confeccionado en un 65% de algodón y 35% de poliéster, el chándal incluye una sudadera y dos pantalones, todo en un elegante color azul oscuro que combina fácilmente con otras prendas. Con un 31% de descuento, es una oportunidad única para que los niños se sientan como sus personajes favoritos mientras se mantienen cómodos y abrigados.

Camiseta Gimnasia Niña Boboli Blanco

Las camisetas básicas siempre son necesarias en el armario de los niños, y la Camiseta Gimnasia Niña Boboli en blanco es perfecta para el día a día. Ahora disponible por solo 9,95 € (antes 19,95 €), esta camiseta de algodón orgánico es suave al tacto y muy cómoda, ideal para las actividades diarias. Su estampado de flores le da un toque divertido y alegre, mientras que su color blanco la hace fácil de combinar con cualquier otra prenda. Disponible en tallas desde los 7 hasta los 10 años, esta camiseta es un básico imprescindible con un 50% de descuento.

Camiseta Gimnasia Niño Boboli Azul

Otra opción fantástica de Boboli es la Camiseta Gimnasia Niño en color azul marino. Disponible por 8,95 € (antes 17,95 €), esta prenda es perfecta para el verano gracias a su tejido de punto suave y transpirable. El diseño con cuello redondo y mangas cortas asegura que los niños estén frescos y cómodos todo el día. Además, el divertido estampado le da un toque de alegría que encantará a los más pequeños. Con un 50% de descuento, esta camiseta es una ganga que no puedes dejar escapar.

Sudadera Gimnasia Niño Boboli Gris

Para los días más frescos de la primavera, la Sudadera Gimnasia Niño Boboli en gris es una excelente opción. Actualmente a la venta por 16,45 € (antes 32,95 €), esta sudadera de felpa ofrece comodidad y calidez sin perder estilo. Su diseño sencillo en color gris vigoré claro es versátil y combina con cualquier conjunto, mientras que la capucha y las mangas largas la hacen ideal para las mañanas más frías. Con un 50% de descuento, esta sudadera es una prenda básica que no debe faltar en el armario de ningún niño.

Sudadera Gimnasia Niña Boboli Azul

Otra sudadera imprescindible es la Sudadera Gimnasia Niña Boboli en color azul marino. Con un precio de 14,95 € (antes 29,95 €), su diseño sencillo pero elegante, con cuello redondo y mangas largas, es perfecto para los días frescos de primavera. El tejido de punto es suave y duradero, ideal para resistir el uso diario en el colegio. Además, el estampado alegre le da un toque divertido que encantará a las niñas. Disponible en tallas desde los 4 hasta los 16 años, esta sudadera es una excelente opción para cualquier edad, y con un 50% de descuento, es una compra segura.

Pantalón Gimnasia Niño Boboli Naranja

Los pantalones deportivos son esenciales para las actividades escolares, y el Pantalón Gimnasia Niño Boboli en naranja es una opción excelente. Disponible ahora por 14,95 € (antes 29,95 €), este pantalón de felpa suave es cómodo y permite a los niños moverse con libertad. El diseño liso y sin decoraciones lo hace fácil de combinar con cualquier camiseta o sudadera, mientras que el color naranja vibrante añade un toque de diversión al conjunto. Con tallas disponibles desde los 6 hasta los 16 años y un descuento del 50%, este pantalón es un chollo que no puedes dejar pasar.

Chaqueta Senderismo Niño Boboli Azul

Para los días más fríos, la Chaqueta Senderismo Niño Boboli en azul marino es una opción ideal. Con un precio rebajado a 29,95 € (antes 59,95 €), esta prenda está confeccionada en tejido técnico, lo que ofrece protección contra el viento y la lluvia, manteniendo a los niños cómodos y abrigados. Su diseño reversible y el color azul marino la hacen versátil y fácil de combinar, mientras que el cierre de cremallera facilita su uso. Disponible en tallas desde los 4 hasta los 16 años, esta chaqueta es una prenda funcional y estilosa con un 50% de descuento.

Chaleco Senderismo Niño Boboli Azul

Finalmente, el Chaleco Senderismo Niño Boboli en azul marino es una prenda perfecta para la primavera. Ahora a la venta por 27,95 € (antes 55,95 €), este chaleco está confeccionado en tejido técnico, lo que lo hace ligero pero ofrece una excelente protección contra el frío. Su diseño reversible y el elegante color azul marino lo hacen versátil y práctico, ideal para usar en cualquier ocasión. Disponible en tallas desde los 6 hasta los 16 años, este chaleco es una opción estilosa y funcional para los días de entretiempo, con un 50% de descuento que lo convierte en un chollo imperdible.

Con estas ofertas de Decathlon, la vuelta al cole será más fácil y económica. Aprovecha estos descuentos y equipa a tus hijos con productos de calidad a precios irresistibles. ¡No esperes más y corre a por ellos antes de que se agoten!.