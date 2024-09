Las zapatillas más cómodas para la vuelta al cole las tiene Decathlon: sin cordones y pegan con todo

Ahora que empezamos el mes de septiembre, seguro que ya tendrás todo a punto para la vuelta al cole de los niños. Desde el material escolar a la mochila, pasando por todo tipo de ropa o puede que el uniforme de los niños. ¿Y el calzado? Seguro que querrás que tus hijos tengan el mejor calzado para todos esos días de clase en los que además hacen deporte o salen a jugar con sus amigos al patio. En este contexto, Decathlon nos sorprende con las zapatillas más cómodas para la vuelta al cole .

Decathlon siempre destaca por tener lo mejor para el deporte. Y cuando se trata de calzado deportivo, cuentan con las mejores marcas a precios realmente increíbles. Sin embargo en esta ocasión queremos hablaros de un modelo de zapatilla infantil que pertenece a su marca propia y que está arrasando en todas sus tiendas. Un calzado perfecto para la vuelta al cole ya que no sólo es cómodo, sino que se adapta perfectamente al pie de los niños de modo que es el ideal para que corran, salten o practiquen deporte y lo mejor de todo es que no tiene cordones y pegan con todo, ya que las tenemos disponibles en distintos colores para que los niños elijan su favorito. Además, su precio es de menos de 25 euros, de manera que son muchos ya los clientes de Decathlon que las tienen y seguro que tú en cuanto conozcas algo más de ellas, tal y como te contamos a continuación, vas a quererlas también para tus hijos.

Las zapatillas para la vuelta al cole las tiene Decathlon

La llegada del mes de septiembre es para los padres un momento clave para asegurarse de que los niños cuenten con todo lo necesario para una vuelta al cole que seal de todo exitosa, y ¿qué mejor manera de empezar el curso que asegurándose de que tengan el calzado adecuado? Decathlon lo hace fácil con su nueva línea de zapatillas deportivas para niños: las Playful Fast, una opción resistente, cómoda y muy práctica para este regreso a clases.

Desarrolladas con expertos

Después de tres años de investigación y con la colaboración de once expertos en salud infantil, Decathlon ha diseñado unas zapatillas que no solo tienen un diseño bonito y lucen bien sino que también cuidan de los pies en desarrollo de los niños. Cada par está construido con un balance ideal de flexión, amortiguación y torsión, para asegurar que cada paso es seguro y confortable, ideal para los niños activos que necesitan moverse libremente y con seguridad.

Comodidad y estilo que duran todo el día

No es ningún secreto que los niños pasan muchas horas de su día corriendo y jugando. Las zapatillas Playful Fast están diseñadas para soportar la diversión constante, tanto en interiores como al aire libre. Son extremadamente ligeras, pesando solo 194 gramos en la talla 35, y su suela de goma EVA junto con la caña de tela aseguran que los niños no solo estarán cómodos sino que además no dejarán marcas en los pisos de los gimnasios o aulas.

Respetuosas con el medio ambiente

Además de ofrecer un diseño que respeta el desarrollo físico de los niños, Decathlon ha comprometido en la fabricación de estas zapatillas con prácticas de ecodiseño. Utilizando técnicas como el dope dye, que tiñe el hilo desde su origen y de manera masiva, y empleando materiales como el poliéster reciclado y caucho reciclado, estas zapatillas no solo son buenas para los pies de tus hijos, sino también para el planeta, ya que reducen significativamente el impacto ambiental en un 14%.

Versatilidad en cada par

Estas zapatillas vienen en tallas que van desde el 28 al 35 con cierre de velcro, lo cual es perfecto para los más pequeños que aún no manejan los cordones. Pero además, para los niños mayores, están disponibles las tallas del 36 al 39 con cordones, asegurando que Decathlon tiene algo para cada etapa de crecimiento.

El precio de las Playful Fast es además el más económico de todos ya que tanto el modelo con velcro como el modelo con cordones tan sólo te va a costar 24,99 euros. Además, puedes elegirlas en una amplia variedad de colores que van desde el negro hasta el rosa, pasando por el azul o también el rojo. De este modo, podrás elegir el modelo que más le guste a tu hijo o a tu hija y lograrás que le combine con todo. Incluso vas a querer comprarle más de un par.

En resumen, y con una vuelta al cole que es un momento emocionante para los niños, no hay nada mejor que elegir las nuevas zapatillas de Decathlon. Con ellas, los padres pueden estar seguros de que sus hijos estarán preparados para enfrentar cada nuevo desafío con comodidad y estilo. ¡Prepárate para un año escolar lleno de energía y diversión con las zapatillas más cómodas de Decathlon!.