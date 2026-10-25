El Camp Nou despliega una gran estelada durante el Clásico

La afición del Barcelona desplegó una estelada gigante durante el Clásico. En el minuto 17 del encuentro, en el que siempre suelen reivindicar la independencia de Cataluña, los aficionados ubicados en el fondo sur, tras la portería que en ese momento ocupaba Andriy Lunin, desplegaron tres banderas. Las de los extremos eran independentistas, mientras que la del centro llevaba la cruz de San Jorge, representativa de la ciudad de Barcelona.

De esta manera, la grada de animación del club volvía a utilizar el Clásico ante el Real Madrid para manifestarse políticamente. Utilizaban de nuevo el enfrentamiento entre los dos grandes de nuestro fútbol para reivindicar la independencia catalana. Algo que se ha convertido en habitual esta temporada de nuevo, puesto que aprovecharon en su día la visita del Athletic para hacer una exhibición de esteladas en la grada, en lugar de homenajear a los campeones del mundo con España.

El despliegue de esteladas durante el Clásico tuvo lugar en el minuto 17. Desde la grada de Gol Sur del Camp Nou sacaban tres banderas con las que volvían a reivindicar la independencia de Cataluña, aunque una de ellas llevaba la cruz de San Jorge.