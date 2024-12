Ya van 13 goles en el descuento: la locura del Atlético

El idilio del Atlético con los goles en el descuento sólo puede ser explicado desde la metafísica. Son ya 13 tantos los que ha marcado más allá del minuto 90 tras el conseguido ayer por Sorloth en Montjuic. El balance son 13 puntos extra, nueve en Liga y cuatro en Champions, De no haberlos logrado el equipo se hubiera ido ahora de vacaciones en quinta posición y peligraría su clasificación para la siguiente fase de la Champions, pero está claro que para este Atlético la frase «el partido no acaba hasta que el árbitro no pita el final» se ha convertido en mucho más que en un tópico.

La racha la arrancó el capitán Koke ante el Girona en la segunda jornada, aunque el suyo fue un gol intrascendente. En cambio Correa, en San Mamés, le dio al equipo su primera victoria forastera de la temporada al aprovechar en el minuto 92 un pase al espacio de Sorloth. Sería el primer gran servicio del argentino al equipo, pero ni mucho menos el último.

Entre Correa, su compatriota Julián Álvarez y el noruego Sorloth acaparan la mayor parte de los goles que el Atlético ha marcado en el descuento, pero hay que poner también en valor el logrado por Giménez en el Metropolitano ante el Leipzig porque proporcionó los tres primeros puntos en el nuevo formato que ha estrenado esta temporada el torneo europeo.

De entre los escombros rescató también Julián un gol que le dio al Atlético un inesperado triunfo en Balaídos. Casi tan inesperado como el empate a ultimísima hora conseguido por Correa en el derbi, y que le arrebató al Real Madrid dos puntos con los que ya contaba en el minuto 95 de partido.

Los goles de Sorloth ante el Leganés y de Julián ante el Vic sirvieron para mejorar marcadores, no resultados, pero el de Correa en París es milagroso porque no sólo vale para darle al equipo tres puntos, sino para abrir de par en par las puertas de una clasificación que parecía estar cerrada tras las derrotas ante Benfica y Lille.

Tras el intrascendente gol de Sorloth ante el Valladolid en Zorrilla se vivió en Cáceres otra noche de locura y remontada. El Atlético perdía 1-0 en el minuto 82, pero tras el empate de Lenglet el equipo se fue arriba y llegaron otros dos tantos en el descuento, el primero de De Paul y el siguiente de Julián Álvarez, a los que siguió el de Griezmann ante el Sevilla para remontar en un frenético frenesí el 1-3 que llevaban de ventaja los hispalenses en el Metropolitano.

El golazo de Sorloth a pase de Nahuel que sitúa líder al Atlético es por ahora el último de la lista, pero dados los antecedentes seguro que habrá más en 2025 porque el idilio del equipo con los goles en el descuento parece no tener fin.

Los goles del Atlético en el descuento