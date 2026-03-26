Ya hay colas para comprar el aparato mágico de Decathlon para un culo de infarto sin salir de casa

El fenómeno fitness vive un inesperado viaje en el tiempo. Lo que durante años fue considerado un símbolo en los gimnasios de los años 90, hoy vuelve con fuerza renovada y sorprendentemente convertido en uno de los productos más demandados en grandes superficies deportivas. Decathlon ha vuelto a situar el aerobic en el centro del foco gracias al éxito de su step regulable, un accesorio sencillo que está arrasando entre las que buscan entrenar en casa de forma económica y efizar, especialmente para presumir de trasero.

El artículo en cuestión es el Step FitBody con altura regulable de la marca Ozio Fitness, una plataforma que permite realizar ejercicios cardiovasculares y de tonificación ajustando su altura según el nivel del usuario. Su popularidad no es casual, pues combina precio asequible con funcionalidad, dos factores clave en el auge del fitness doméstico. La cadena francesa lo tiene a la venta por 26,99 euros en su página web y en tiendas físicas, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles para aquellas que quieren iniciarse en el ejercicio sin invertir en maquinaria compleja.

El regreso del step no solo responde a una cuestión económica, sino también cultural. Durante la década de los 90, el aerobic se convirtió en un fenómeno global. Hoy en día, ese mismo espíritu revive impulsado por las redes sociales, donde coreografías sencillas, música retro y entrenamientos en casa conectan con una generación que busca alternativas más dinámicas frente al entrenamiento de fuerza tradicional y a los gimnasios.

El banco de step de moda de Decathlon

Desde el punto de vista técnico, el step regulable ofrece múltiples ventajas. Permite ajustar la intensidad mediante diferentes alturas, habitualmente entre 10 y 20 centímetros, lo que facilita adaptar el entrenamiento a distintos niveles de condición física . Además, su diseño compacto lo convierte en un aliado ideal para espacios reducidos, uno de los principales condicionantes del entrenamiento en casa. Y no sólo sirve para aerobic, sino también para ejercicios de fuerza, equilibrio o incluso rutinas HIIT.

El auge del step también se enmarca dentro de una tendencia clara, que es la democratización del fitness. Cada vez más usuarios optan por montar pequeños gimnasios en casa con equipamiento básico, evitando cuotas mensuales y desplazamientos. En esas, productos como el step destacan por su bajo coste, durabilidad y facilidad de uso, características que explican su crecimiento en lo que se refiere a ventas durante los últimos tiempos.