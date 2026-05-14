Lío de faldas en el PSG: una actriz de cine para adultos promete a Safonov una “noche apasionada” por cada parada

El PSG buscará conquistar su segunda Champions League consecutiva el próximo 30 de mayo frente al Arsenal, y alrededor de la final ya empiezan a surgir historias tan inesperadas como virales. Una de ellas tiene como protagonista al guardameta ruso Matvey Safonov, que ha recibido una peculiar sugerencia por parte de la actriz de cine para adultos Mary Rock, que le promete una «una noche apasionada» por cada parada que haga en la gran final de Budapest.

El guardameta no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho su pareja Marina Kondratiuk, que ha respondido con bastante ironía en las redes sociales a Mary Rock. «Una actriz de cine para adultos le deseó buena suerte a mi marido para la final de la Champions League y le prometió una noche apasionada en cada interrupción», escribió. «No tiene ni idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver el programa ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? e irse a la cama a las 11:30 porque tiene que levantarse temprano para entrenar», añadía irónicamente.

Un Safonov de dulce con el PSG

Más allá de la anécdota, Safonov atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al PSG. El portero ruso fue determinante en la victoria de ayer ante Lens, donde firmó una actuación sobresaliente que le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido y acercó al PSG al título de Liga. El guardameta ha ganado protagonismo en las últimas semanas y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema parisino gracias a su seguridad bajo palos y su capacidad para responder en los momentos de máxima exigencia.

En su última actuación volvió a ser decisivo con ocho intervenciones que confirmaron el gran estado de forma con el que el PSG llegará a la final europea. En el club francés consideran que han encontrado a un portero capaz de marcar diferencias en las grandes noches, y Luis Enrique lo agradece. Además, también tira de él para acciones estrategia, como los famosos saques de puerta en la semifinal de la Champions frente al Bayern de Múnich.

Tras el encuentro de este miércoles, Safonov evitó centrarse en los elogios individuales y dejó claro cuál es el objetivo del equipo. «Lo más importante es que ganamos. Todo lo demás es un extra. Pero para nosotros esto no ha terminado; acabará el 30 de mayo. Hasta entonces estaremos muy concentrados», aseguró en declaraciones a BeIN Sports.