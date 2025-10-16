Xavi Vilajoana pide «garantías y transparencia» a Joan Laporta en la Asamblea del Barça del domingo

La oposición de Joan Laporta saca cada vez más los dientes contra el actual presidente del FC Barcelona. La próxima Asamblea General Ordinaria, programada para el próximo domingo 19 de octubre, viene con curvas más que cerradas para la actual Junta Directiva culé. Xavier Vilajoana, reconocido ex directivo del fútbol base del Barça –se le atribuye el ‘fichaje’ de Lamine Yamal–, y fue uno de los precandidatos de la actual presidencia, ahora está al frente de un grupo de socios que han remitido un burofax al secretario de la Junta de Laporta, Josep Cubells, pidiendo garantías de transparencia de la próxima Asamblea.

En el escrito se piden garantías fehacientes de la transparencia, la legalidad y el rigor técnico de la Asamblea General Ordinaria del próximo domingo, ya que entienden que no será así. Josep Cubells es el destinatario de este burofax en el que se piden pruebas claras y verificables para que esta Asamblea, que recordemos que será online, en remoto, cumple con los requisitos que imperan en el artículo 31 bis de la Ley del Deporte de Cataluña.

«Dicho artículo, introducido de forma excepcional durante la pandemia de la COVID-19, solo permite las asambleas telemáticas bajo condiciones técnicas estrictas, que garanticen la identificación de los participantes, la comunicación en tiempo real, la posibilidad de intervenir en los debates y la transparencia en el voto», mencionan los socios y socias firmantes que lidera públicamente el ex directivo Xavier Vilajoana, donde sostienen que solamente buscan «preservar la seguridad jurídica y la participación real de los socios, ya que las decisiones que se adopten en la Asamblea representan la máxima expresión de la voluntad colectiva azulgrana».

En esta próxima Asamblea General Ordinaria se van a abordar temas importantes, decisiones de calado en el rumbo y orden del Barça de Laporta, de ahí que esta oposición que lidera Vilajoana esté muy encima del proceso y acuda en busca de respuestas antes las dudas que suscita la reunión telemática del próximo domingo.

«En ausencia de disposiciones estatutarias claras y de las garantías técnicas que exige la normativa, mantener la celebración de la Asamblea exclusivamente en formato online podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de participación de los socios del FC Barcelona», esgrimen estos socios en su burofax, donde rechazan la idea de que la Asamblea sea telemática sin necesidad aparente.

«Esta iniciativa no pretende cuestionar el formato de la Asamblea, sino asegurar que se desarrolle dentro del marco legal y con la máxima transparencia», insisten, a la vez que aseguran que «no se trata de una disputa política ni procedimental, sino de respetar los derechos de los socios».

El burofax liderado por Vilajoana dirigido a Cubells menciona que «la Asamblea es donde reside la soberanía del club» y es por ello que recuerdan que «cada socio, a través de su compromisario, debe poder participar de forma libre, transparente y con todas las garantías», a la vez que ponen de manifiesto que, de no recibir las justificaciones y garantías pertinentes, con o sin respuesta, se verán en necesidad y derecho de «emprender las acciones legales pertinentes».