Xavi: «Seguía motivado, ilusionado, confiado… pero me toca aceptar la decisión de Laporta»

Sobre las razones de Laporta para destituirle: «Ayer hablamos con el presidente, me transmitió sus razones por las que considera que hay que cambiar el entrenador. Solo me queda aceptarlo, él es quien toma todas las decisiones del club. Siempre estaré a disposición del Barça. Nos dimos, la mano, una abrazo y nos deseamos lo mejor. Seré un aficionado más. Los jugadores tienen que ser los protagonistas para que esto siga rodando».

«Ellos han decidido esto pensando en el club, porque necesita un cambio de rumbo. Solo puedo aceptarlo y respetarlo. Hasta hoy, seguía motivado, ilusionado, confiante en la plantilla, pero no ha podido ser», añadió. «Sí, ¿por qué no? Me gustaría, es el club de mi vida. Hemos pasado una montaña rusa de emociones. No me cierro la puerta, todo lo contrario, ojalá se acabe dando. Son decisiones que toma el club», dijo sobre un posible regreso.

Xavi agradece a Laporta