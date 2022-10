Después de la derrota ante el Real Madrid en el Clásico, Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Barcelona-Villarreal que se disputa este jueves en el Camp Nou. El conjunto culé intentará resarcirse con los tres puntos para no perder el tren de la Liga con el equipo de Ancelotti.

Villarreal

«Es un rival complicado, de los más complicados de la Liga. Tenemos mucha admiración por ellos porque hacen las cosas muy bien. Es un rival camaleónico: puede defender en bloque medio o apretar arriba. Emery es un gran entrenador, trabaja muy bien el aspecto táctico. Es un rival que me gusta mucho como juega. Tras la derrota en el Clásico tenemos que hacer un gran partido ante nuestra afición y llevarnos los tres puntos».

Cambiar la situación

«Ganando, entrenando bien, siendo positivos… Haciendo un gran partido. Y conseguir los tres puntos. Esta es la manera de cambiar la dinámica. Ya nos toca».

Busquets

«Sigue siendo importante. Habrá partidos en que juegue menos o no juegue pero seguirá siendo vital. Busi y los otros capitanes suman. Tenemos un vestuario sano y eso me hace sentir que las cosas acabarán saliendo. Hay buen ambiente y positivismo».

Modelo de juego

«Jugamos con nuestra idea. En el Bernabéu y también contra el Inter se jugó a lo que queremos. Siendo protagonistas, chutando más cerca del área, con defensa avanzada. A veces sale y a veces no. A base de insistir se puede seguir creyendo. Tratamos de entrenar bien para que salgan los resultados. Tenemos clara la idea y los jugadores se sienten a gusto».

Clásico

«Hay un rival que defendió bien en bloque bajo y medio. Ellos estaba a gusto defendiendo y buscando el espacio y la contra. No tuvimos ocasiones. Debíamos ir por fuera y costaba más que por dentro. El Madrid defendió muy bien y por eso nos costó y no atacamos como normalmente atacamos y tuvimos menos ocasiones».

Moral del equipo

«Está muy bien, hemos entrenado bien. Nos vino. bien el día de descanso para desconectar de todo el ruedo. Hoy hemos entrenado muy bien. Tenemos ganas de cambiar esta dinámica».

Trofeo Kopa a Gavi

«Siempre hay opiniones. Felicito también a Lewandowski y Alexia por premios fantásticos y quiere decir que el Barça está vivo. Emocionan los premios individuales. A ver si ahora ganamos los colectivos».

Eric García

«Es un futbolista extraordinario, profesional que suma siempre y entrena bien. Nos aporta mucho y lo valoro mucho. El fútbol es un juego de errores y está expuesto como todos».

Mal momento

«La situación no es la mejor. Empezamos como un tiro pero esto no me detiene. Estamos ahí en Liga, a tres puntos del líder y la temporada es muy larga con otras competiciones. Debemos tratar de mejorar».

Errores arbitrales

«Me quejé mucho el día del Inter y no aportó nada. Al final es el trabajo del árbitro y hay que pensar que son honestos. Siempre pienso que al cabo de la temporada todo el mundo está más o menos igual. A ver si se equilibra».

Títulos

» El objetivo es ganar títulos. Hay que conseguirlos. Lo dije el día del Gamper y mi sensación es que se pueden ganar títulos. Es el objetivo».

Fichajes

«Creo que se ha hecho bien la planificación y que se ha hecho bien. Hay que seguir trabajando,. No es un tema que nos ocupa. Ahora es ganar al Villarreal».

Entorno

«Soy una persona calmada y quiero que salgan las cosas. Soy culé y no pararé. Nada me frenará. Seguiré trabajando para girar la tortilla y lo daré todo. Trabajaré más incluso para transmitir a los jugadores que el objetivo sigue siendo ganar títulos. Estamos en octubre y esto es largo».

¿Despido?

«Yo debo ser honesto con el club, los jugadores y los socios. Hemos hecho un equipo para conseguir éxitos y lo pienso así. Sigo con toda la ilusión del mundo. Todo el mundo me da ánimos, que parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que he recibido».

Transición

«En el Barça no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos. Si no se consiguen, habrá consecuencias como dijo el presidente y quizá son para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y se intentará sin más».

Situación de Busquets

«Acaba contrato, es una realidad y veremos qué pasa a lo largo de la temporada, cómo se siente y qué rendimiento tiene. Es una decisión muy personal suya. Yo también lo dejé pese a tener una oferta para renovar. Nico y Pjanic decidieron irse. Tenemos opciones: Frenkie, Franck Kessie o probar con un central, que no sería lo más recomendable. Por eso es tan importante Busquets».

¿Entendería una destitución?

«Claro. Es el fútbol,. La gente por la calle me levanta el puño en señal de ánimo. Ahora hay que seguir y afrontar la realidad pero siempre soy positivo. No os engaño. El Barça es para ganar y conseguir títulos. Luego las sensaciones dirán. El objetivo es ganar títulos esta temporada».

Tema mental en el Bernabéu

«No lo creo. Dimos la cara hasta el último momento y pudimos empatar a dos al final. El Madrid es un gran equipo. Campeón de Liga y Champions. Perdimos ante el Madrid por 3-1 y hay que seguir».