Xavi: «Es pronto, pero ya se está trabajando en el mercado de fichajes»

Xavi Hernández compareció ante los medios antes de la jornada 12 de la Liga Santander que enfrenta a Valencia y Barcelona en Mestalla. Recordó la importancia de cambiar el chip tras el batacazo en Champions League y centrarse en en las competiciones que tiene por delante, que son todavía muchas. El técnico destacó también que el conjunto ché es otro rival exigente, con una idea similar a la suya.

Valencia

«Un rival alegre, dinámico, muy fuerte físicamente, valiente, aprieta alto. Es una propuesta muy similar a la nuestra. Espero ver un partido de presión alta, de tener que salir de ella. Será un partido muy bonito para el aficionado. Son tres puntos muy importantes. No podemos olvidar que la dinámica en liga es muy buena. Cambiar el chip del tema de la Champions y centrarnos en La Liga».

Cuatro centrocampistas

«Depende del partido y del juego, si tenemos más control, dominio… Un centrocampistas nos da más superioridad con la pelota. Depende del momento, una alternativa que podemos usar en muchos momentos».

Pausa en el juego

«Es muchos momentos falta pausa, calma, es el diagnóstico que nos pasó ante el Bayern. Es un tema psicológico de que estás eliminado y eso pesa. Nos falta pausa. Pero deben ser importantes, Gavi, Busi… Falta calma en el juego en muchos momentos, somos conscientes».

Cambiar el chip

«Hemos hablado de cambiar el chip, que estamos en una dinámica en Liga muy buena. En Champions nos ha pasado de todo, han sido muchos errores nuestros, que nos ha faltado mucho en partidos como ante Bayern e Inter. Se nos ha escapado. Ahora a pasar página y pensar en LaLiga. Ahí están los números. Estamos bien clasificados por el título. Esta es la dinámica. Estamos entrenando bien, somos una piña, hemos hablado de muchas cosas y es un buen momento para reaccionar».

Cómo están psicológicamente

«Sigo siendo positivo. Es una batacazo importante pero quedan más competiciones, aún podemos hacer una gran temporada. Está la Liga, Copa, Europa League… a luchar. En Liga estamos en buena dinámica. El Valencia es otra prueba y otro día para mostrar reacción, el orgullo que el equipo tiene».

Laporta

«Con el presidente hablamos continuamente, a menudo, pero prácticamente en cada partido. Viajamos juntos, nos vemos después… El diagnóstico desde dentro está claro, lo que depende de nosotros a mejorarlo y ser autocríticos. Se nos ha escapado de las manos cuando lo teníamos».

Nico

«Lo vamos siguiendo. Ha hecho un crecimiento importante. Está madurando, compitiendo bien, es un sistema similar al nuestro. Está participando, está en un valencia. Tiene competencia en el medio campo. Se ha reforzado bien el Valencia. Lo vamos a seguir y está creciendo, es positivo para él. Fue su decisión marcharse a jugar. Lo va a tener seguro».

La Liga, más importante

«La Liga, la Copa, la Supercopa y la Europa League, nos quedan cuatro competiciones y el ojetivo no cambia. Es nuestra realidad en la Champions, la hemos competido pero no nos ha dado».

Gavi

«Gavi está bien, es una molestia. Tiene una pequeña molestia. Valoraremos si puede jugar».

Mundial

«Pensamos que hay dos temporadas en una. Son casi dos meses sin competición. No lo hemos vivido ninguna persona en el fútbol. Será atípico para todos. Queremos motivar a todos para que estén bien. Tenemos que competir en esa segunda temporada. Lo hemos analizado».

Pablo Torre

«Está entrenando bien, no baja los brazos, da opciones entre líneas. Es un jugador que puede ser muy válido»

Fichajes

«Es muy pronto para esto, quedan cuatro partidos, pero hasta enero queda mucho. Está trabajando el área, pero es muy pronto».

Paciencia

«Nosotros no dejaremos de trabajar, creemos mucho en lo que hacemos. Yo noto la confianza total en el proyecto. Tenemos tranquilidad para trabajar. Está claro que no es lo queríamos, las expectativas son altas y el objetivo son los títulos. Hemos perdido la Champions, no estamos en una buena situación, aguantar las críticas. No tenemos dudas desde dentro. Los resultados pueden llegar. No me queda otra que seguir trabajando».

No les ha dado

«Tengo la sensación de que hemos competido con el Bayern. El otro día no, pero ya estás eliminado. Creo que merecemos más. Lo que dijo Pedri tiene razón, físicamente si estamos bien. Hemos competido, pero el resultado no lo es, es negativo. Es el camino que debemos seguir».

En construcción

«Lo vamos viendo. El día de Múnich se vio un gran Barça a pesar del resultado. El año pasado se han visto cosas, este año igual. El Villarreal, el Athletic, Sevilla, partidos en casa con solvencia… se están viendo cosas. Que el resultados no nos distraiga. No nos podemos desviar de la idea. Tenemos que seguir creyendo. Si no llegan, vendrá otro entrenador, es ley de vida».

Balde

«No hay titulares y suplentes. Balde está a un nivel extraordinario. Mucha madurez, potencial tremendo, a nivel táctico también lo mejoramos. Potencial tremendo de presente y futuro».

Nico

«El mercado de invierno todavía queda, pero decidiremos a saber cómo está la situación del equipo, pero estamos centrados en los partidos que quedan».

Lewandowski

«Trabajaremos en darle más balones. que no solo entre Robert al área. Tenemos que mejorar, está claro, sobre todo en Europa».

Tridente

Son jugadores que salen y entran. Ansu, Ferran, Raphinha… todos han entrado de inicio, media hora o 10 minutos… Unos juegan más que otros pero lo que queremos es ganar».

Psicológicamente

«Ha habido partidos que los hemos recuperado, hemos remontado. Hay que ser fuertes en situación adversas, mostrando madurez. El último partido fue realmente duro.

Pedri

«Yo lo veo contento, feliz, participa, es clave para nosotros. Queremos que participe mucho, que entre de fuera hacia dental, que reciba, que participe. Tiene que ser importante y que marque diferencias. Tiene todo para triunfar. Tiene que sacar su potencia. Lo está sacando. Está a un gran nivel en estos momentos».

Bellerín

«No varía mucho. Sergi y Héctor tienen perfil parecido, ayudan al extremo a sacar superioridades. Hay momentos tácticos que es importante que lo sepan».