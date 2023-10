Xavi: «De la manera en la que estamos hay que mirar en casa»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona por la mínima ante el Athletic Club. El conjunto azulgrana venció gracias a un gol de Marc Guiu, un canterano de 17 años del Juvenil A, que hizo su tanto a los 23 segundos de entrar al terreno de juego. El técnico español mostró su felicidad por sumar los tres puntos antes del Clásico.

«Victoria muy sufrida. Lo hablábamos en la previa. Rival difícil que presiona alto. El Athletic Club ha estado valiente y que ha tenido sus ocasiones. Nosotros hemos fallado mucho con cuatro ocasiones. Contento por é (Marc Guiu), por el equipo, que ha hecho un trabajo extraordinario. Nos llevamos tres puntos muy importantes», decía Xavi sobre la victoria del equipo.

Después, al técnico español le preguntaban sobre la elección de Marc Guiu para entrar al terreno de juego: «Le he elegido por el gol. Al final tiene gol, tiene chispa. Es un chico personalmente me gusta. No tengo problemas en mirar en casa. Todo lo contrario, de la manera en la que estamos hay que mirar en casa. A mí me dieron confianza con 17 años y cuando un chaval esta preparado, al campo».

Sobre el planteamiento del Athletic Club: «Lo sabíamos. Lo hemos analizado. La línea defensiva la tirarían alta. Ganan muchos duelos. Tienen centrales fuertes. Los hermanos Willliams, Sancet, Guruzeta, han hecho un trabajazo. Hemos tenido 3 o 4 ocasiones muy claras. Si alguien merecía la victoria éramos nosotros».

Los jóvenes están derribando la puerta del primer equipo: «A mí me sorprende que no estén asustados. Con una chispa, con ganas. Esa cara de ganas, desparpajo… Se lo he visto a Fermín, Balde, Gavi… hay una generación muy buena y hay que aprovecharla. La mirada no es de susto».

Clásico en una semana

«Partido muy muy importante. Un Clásico, pero hay un partido entre medias, que es vital y básico. Tenemos la plantilla con muchos lesionados. A ver si recuperamos a alguien. Partido muy importante. Hoy le arañamos dos puntos y la victoria es vital. Quedan días y a ver quién podemos recuperar».

Por último, a Xavi le preguntaban si le preocupan las presiones a los árbitros durante la semana: «No, lo que no tenemos que hacer es condicionar. No es lícito que se condicione a nadie. No es justo que se condicione. Hay que dejarles hacer su trabajo. Creo que la honestidad de los árbitros».