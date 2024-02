Xavi: «No tengo ninguna duda que estamos pagando el caso Negreira»

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, compareció ante los medios de comunicación tras la segunda victoria de su equipo esta semana. Tras el anuncio de su marcha de cara a la siguiente temporada, el Barça volvió a vencer, esta vez contra el Deportivo Alavés por 1-3. La acción que más enfadó a Xavi fue la expulsión de Vitor Roque, autor del tercero, por doble amarilla. El técnico catalán dijo que la van «a recurrir porque está claro que es otro error». Además, insistió en que nunca más hablará de los árbitros, dando por hecho que las decisiones arbitrales que no son de su agrado es el precio a pagar por el caso Negreira.

«Otra vez lo habéis visto vosotros. Yo sólo pido que nos dejen competir, sólo pido esto. No voy a hablar más de los árbitros porque luego se me gira todo en contra. Que nos dejen competir porque hoy es otro error flagrante. Sin más. Desde el primer partido, lo dije en Getafe. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo, pero ya no voy a hablar nunca más», dijo rotundamente en rueda de prensa.

«La vamos a recurrir porque está claro que es un error. Otro error del árbitro hacia nosotros. Lewandowski dice que ha perdido la chispa y hoy ha hecho un gran partido. Estoy muy satisfecho y feliz por los jugadores, que se lo merecen», analizó sobre la polémica roja a Vitor Roque.

En cuanto al juego de su equipo, Xavi se mostró feliz tras la victoria: «Era la reacción que esperaba. Dos victorias después de la decisión, era necesaria y aquí está la reacción del equipo. Es una victoria muy importante, el equipo se ha fajado en un partido que requería intensidad. Ellos han apretado, pero es muy buen partido y nos refuerza de cara a la lucha».

«Ha salido bien. La victoria siempre te da la razón. Hemos estado muy bien con balón. Christensen tiene la capacidad de jugar por dentro y ha estado cómodo. He hablado con él y me dice que ha estado cómodo. Nos ha dado mucha disciplina y contento, ganamos un jugador en mediocampo. Es muy competitivo, gana duelos, está siempre concentrado. Por la capacidad que tiene técnica puede jugar por dentro perfectamente», repasó Xavi sobre el cambio de rol de Andreas Christensen, que hizo de pivote.

Xavi descarta lesiones

«Mi sensación es que hoy hemos sido un equipo maduro. La pena es ese gol encajado, teníamos el partido controlado. En el 1-2 es cuando hay que hacer falta táctica, hemos defendido mal el área y me enfada y me cabrea porque lo hemos trabajado. El equipo ha hecho un partido muy maduro y muy bueno», añadió.

Xavi focalizó en individualidades y también en los sustos que dieron algunos de sus jugadores como Ilkay Gündogan o Pedri, que finalmente ni tienen nada. «Hoy no hemos acabado con lesionados. Es un golpe en la espalda de Gündogan y Pedri nada, lo he cambiado porque le he visto fatigado», afirmó, para acabar alabando a Lamine Yamal: «Aparecen muy pocos en estas condiciones. Como trabaja Lamine Yamal es lo más importante porque su talento es bestial».