Xavi Hernández se pronunció al término del partido de ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Europa League ante el Manchester United, que se disputó en el Camp Nou. El entrenador del Barcelona señaló estar contento por el partido que jugaron los suyos ante un rival de gran entidad como es el equipo de Old Trafford, pero se mostró muy molesto con una decisión del árbitro, por no pitar un posible penalti por manos de Wan-Bissaka.

Análisis

«Partido muy igualado, contra un señor equipo. Un equipo muy traabajado y físico. Hemos dominado en muchas fases y ha habido ocasiones para todos. Al final, los hemos tenido y hemos podido hacer la victoria. Dije que se decidiría en Old Trafford y así será. Combate nulo y a Mánchester a intentar pasar la eliminatoria».

Problemas

«Ellos te aprietan bien y ganan muchos duelos, pero lo hemos hecho bien. La presión alta ha sido buena y tras pérdida igual. Insisto, hemos competido contra un señor equipo».

Lesión de Pedri

«Tiene molestias en el cuádriceps y mañana veremos».

Enfado de Raphinha

«Entiendo el enfado claramente. Yo también lo hacía. Los cambios son por el bien del equipo, no por señalar a nadie. Pero veo positivo que se enfade».

Quejas al árbitro

«Le decía que era penalti y para mí es muy claro. No sé qué comentaba Ten Hag. Le he dicho que era muy claro, pero es mi opinión. Él me ha dicho que estaba cerca del cuerpo, pero a mí no me lo parece. Era muy claro».