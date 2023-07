Xavi se lleva tres ‘palos’ en un mes

Tiempo atrás, el pasado año, Xavi Hernández era cuestionado por el mercado del Barça y el entrenador saltaba con orgullo del caché del club y de que no había «ningún futbolista que haya dicho que no al Barça desde que soy entrenador, te lo puedo asegurar». De eso ha pasado ya algo más de un año, ha llovido ya, tanto que tan sólo en el último mes el Barcelona se ha llevado no uno, sino tres contundentes noes que han supuesto un revés en los planes y planificación del club: Leo Messi, Marcelo Brozovic y Arda Güler.

La de Messi fue quizá una de las bofetadas más contundentes que ha recibido el Barça en este siglo. El argentino acaba su contrato con el Paris Saint Germain tras dos años en París y se abría de nuevo la puerta a un regreso al Camp Nou. De hecho todo apuntaba a ello, el club estaba ilusionado, Joan Laporta gestionó y se reconcilió con el argentino y su entorno tras la traumática salida de hace dos veranos y Xavi puso su granito de arena, pero no funcionó.

Messi dio puerta al Barça. Valoró el regreso, se lo pensó, pero acabó decantándose finalmente por dejar a un lado al club de su vida y firmando por el Inter de Miami. Se aludió a que el argentino rechazó al Barça porque quería reducir un par de niveles la exigencia, la presión, algo que continuaría pasando en el Barça como el PSG. Aunque también generaba dudas el complejo límite salarial que continúa presionando al club. La respuesta de Messi fue no, para sorpresa de la cúpula culé.

Pese a que en las últimas semanas se han hablado de muchos nombres como relevo de Sergio Busquets en el Barça. El único que realmente ha estado cerca, por la intentona firme del club, ha sido Brozovic. Los casos de Kimmich y Zubimendi, pese a que tampoco han cuajado, no se puede contemplar como rechazo ya que sólo fue contactos y el Barça no tuvo opciones económicas reales.

Con el caso del croata es diferente. El Barça se vio con opciones con él, encajaba en el perfil que buscaba Xavi y cumplía la función que dejaba completamente huérfano Busquets. Brozovic dio calabazas al Barça tras estar varios días decantándose entre la suculenta oferta económica del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo o el proyecto de Xavi para la 23/24. El centrocampista fue el segundo no en poco más de un mes que reciben los blaugrana.

Negativa de Güler

Si ya de por sí un no ya es doloroso, si el golpe viene también desde el Real Madrid tiene valor doble. Arda Güler, la nueva perla europea que ha destacado en el Fenerbahçe. El Barça se lanzó a por él hace unas semanas, parecía que se iba a llevar el gato al agua… hasta que apareció el equipo blanco. La irrupción del Madrid lo cambió todo para el joven prometedor turco, de tan sólo 18 años, que no dudó en dar portazo al Barça y dar un mordisco al merengue.

En su caso, la llamada que no falló fue la de Ancelotti: «Me llamó y me dijo que quería verme. Lo respeto muchísimo. Me dijo dónde me va a posicionar». Güler fue claro con la aparición del Madrid y que no le hizo dudar en rechazar al Barça: «Había muchos clubes interesados, pero el Madrid es mi referencia y mi preferencia. Quiero aportar todo mi talento. Muchos clubes se han interesado en mí. Pero cuando entró el Real Madrid, el resto de las ofertas perdieron valor».