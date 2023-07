El Barça, a la desesperada: quiere colocar a Lenglet y Eric García a la Juventus

Eric García y Clément Lenglet no entran en los planes de Xavi Hernández para la próxima temporada y el Barcelona está intentando buscarles acomodo. Los últimos rumores señalan que el club presidido por Joan Laporta habría ofrecido a estos dos jugadores a la Juventus, que trabaja para firmar un central de garantías.

Entre los nombres que más han sonado para recalar en la Vecchia Signora destacan el del internacional español Aymeric Laporte, cuyo nombre se ha vinculado al Barcelona en los últimos meses. Desde el club azulgrana están trabajando para aligerar la plantilla y liberar masa salarial. Eric García y Clément Lenglent son dos de los muchos jugadores que el Barça está intentando colocar para llevar a cabo su objetivo.

En el caso del francés, ha regresado al cuadro catalán tras la cesión en el Tottenham. Los ingleses no han querido ejercer la opción de compra que tenían y el Barça lo ha puesto a la venta. No obstante, a pesar de que los londinenses lo han devuelto, todo apunta a que el central galo regresará a los Spurs pero esta vez traspasado. La operación entre el Barça y el Tottenham estaría encaminada pero por si acaso el club blaugrana tantea otras opciones, por si al final se complica la operación y no se termina cerrando.

Según desvela Rudy Galetti, periodista de SportItalia, el Barça habría ofrecido a Lenglet y Eric García a la Juventus tras conocer que los italianos rastrean el mercado en busca de centrales. Sin embargo, no parece que el gigante italiano vaya a escoger ninguna de estas opciones ya que según cuentan desde el país transalpino, la Juventus cuenta con una extensa cartera de nombres entre los que se encuentra Laporte. Todo apunta a que Eric podría terminar en el Betis en forma de cesión. Lo cierto es que ninguno de los dos cuenta para Xavi y son dos nombres que suenan con fuerza para ser los siguientes de la lista en salir del vigente campeón de Liga.