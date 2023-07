Arda Güler: «Cuando entró el Real Madrid, el resto de ofertas perdieron valor»

Arda Güler atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas como nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista turco fue presentado junto a Florentino Pérez, y posteriormente atendió a la prensa en sus primeras palabras como madridista.

Antes de la rueda de prensa, el primero que tomó la palabra fue Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club: «Quiero Arda, enhorabuena y bienvenido al Real Madrid. Haremos todo lo posible para que seáis felices. La afición te ayudará a afrontar este desafío».

Sentimiento

«Quiero recordar a Di Stéfano lo primero de todo. Estoy muy orgulloso de estar aquí».

Barcelona o Real Madrid

«Había muchos clubes interesados, pero el Madrid es mi referencia y mi preferencia. Quiero aportar todo mi talento».

Juego

«En el centro del campo, como interior… Pero no es importante. Quiero ser ofensivo y crear soluciones a la jugada».

Nombre

«Me podéis llamar Arda. Juego bien en el medio y en la derecha. Me gustan ambas posiciones».

Cesión

«Hay muchos jugadores importantes. He venido para jugar, estoy listo, he venido para ganarme mi posición en el club».

Más sobre una posible cesión

«Descarto la cesión. Quiero quedarme a jugar aquí».

Jugar en el Madrid

«Voy a aprovechar la oportunidad de jugar. Me han ofrecido eso. No entra en mis planes salir cedido».

Ídolo

«Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti u Özil. Quiero ser como ellos, una leyenda del club».

Özil

«Me dijo que es el club más importante del mundo. Me ha dado buenos consejos».

Ancelotti

«Me llamó y me dijo que quería verme. Lo respeto muchísimo. Me dijo donde me va a posicionar. Recuerdo las finales de la Champions del Real Madrid».

Negociación

«Muchos clubes se han interesado en mí. Pero cuando entró el Real Madrid, el resto de las ofertas perdieron valor».

Jugadores de la plantilla

«Todos son muy importantes. Modric es el mejor mediocentro del mundo».

Gira de Estados Unidos

«Repito que muchos clubes se han interesado en mí. No quiero ir a jugar a otro equipo. El Real Madrid me ha prometido jugar aquí».

Modric

«Es el mejor club del mundo. Modric no me ha dicho nada de la camiseta».

Fenerbahce

«Si te llama el mejor club del mundo, dejas una aportación, y te tienes que marchar. No quiero que se sientan mal, pero me comprenderán».