Xavi: «Joao Félix tiene la necesidad de demostrar y por eso ha celebrado así»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria por la mínima ante el Atlético de Madrid. Un solitario gol de Joao Félix le dio los tres puntos al conjunto azulgrana para acercarse al Real Madrid y al Girona y el técnico español mostró su felicidad y por haber conseguido dos victorias importantes en una semana cuando más cuestionado estaba.

«Estoy muy contento. Ha sido un partido muy completo. Salvo los últimos minutos donde nos han podido empatar, pero esto es fútbol. Es una semana muy importante, la clasificación a la Champions nos dio tranquilidad. Este es el camino a seguir. La línea defensiva ha estado muy bien, un Joao Félix extra motivado… Tengo muy buenas sensaciones hoy», dijo el entrenador del Barcelona.

Sobre Joao Félix: «La celebración no la he visto pero el gol… Marca diferencias. Se ha vaciado trabajando mucho, recuperando balones, se entiende muy bien con Cancelo esa banda. Muy feliz por él. Lo veo feliz y hoy marca la diferencia. Le he dicho que estuviera tranquilo porque esta extra motivación puede pasarle una mala jugada. Ha hecho un gran partido».

«Es más una pregunta para el área deportiva. Estamos muy contentos. Nos está dando rendimiento. Es un chico extraordinario, es bromista… Ha hecho mucha unión en el vestuario. Yo encantado de tenerle en el equipo», dijo Xavi sobre si quiere quedarse con Joao Félix la próxima temporada.

«Yo creo que el jugador debía dar un paso al frente y atreverse. El equipo ha jugado muy bien. El Atlético nos ha apretado, pero hemos sabido salir, hemos jugado bien, hemos tenido pausa, hemos tenido el mejor partido de la temporada. El equipo se crece en los partidos grandes. Estamos en el Barça y tenemos que exigirnos jugar así siempre», añadió el técnico.

Sobre la clasificación a los octavos de final de Champions, Xavi mostró su felicidad y la tranquilidad al lograrlo: «Estar en octavos de Champions nos ha dado tranquilidad. Hoy hemos dado un paso al frente. El resultado es corto a mi modo de ver».

Entrada floja

«El horario y el frío también cuenta. Les necesitamos. Los que han venido han estado de 10. El equipo ha hecho un partido extraordinario y les necesitamos contra el Girona. Necesitamos el público», comentó Xavi sobre la poca presencia de público en el partido ante el Atlético de Madrid donde lograron la peor entrada de la temporada.

Sobre Ter Stegen: «Marc tiene molestias en la espalda. Vamos a ver esta semana y ver qué decidimos. Iñaki es un ejemplo. Como se entrena se juega. No hay secretos en el fútbol. Hoy ha estado de 10. Dos paradas extraordinarias».

«Los centrocampistas le dan mucha personalidad al equipo y hoy han dado un paso al frente. Gündogan ha estado muy bien, Frenkie también, Pedri… Joao Félix para tener superioridad también…», comentó el técnico sobre los jugadores del centro del campo.

«No lo sé, hay que preguntárselo a él. Tiene la necesidad de demostrar y por eso su reacción. Cuando estas en caliente reaccionas así. Es normal, es humano. Para nosotros es muy positivo que esté rebelde ante su ex equipo»