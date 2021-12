Xavi Hernández dio la cara en rueda de prensa días después del fracaso en la Champions League ante el Bayern y horas antes de medirse a Osasuna en El Sadar. El catalán quiso ser optimista ante la inercia negativa de un equipo que no ha mejorado desde su llegada.

Estado anímico de los jugadores

«Es verdad que tengo la sensación de que están desanimados. Deben animarse y creérselo más. Hay nivel. Queremos que sean valientes. En el Barça no vale el ‘6’ o el ‘7’. Se tiene que tirar siempre a por el excelente aquí. Falta este atrevimiento. No hay que apuntar bajo, porque esto no es el Barça».

Fracaso en Champions

«Esto no puede pasar. Hay que exigir más compromiso, dedicación, profesionalismo. Empezamos desde cero en los entrenamientos, con más exigencia. Comenzamos con un Barça nuevo. Este es el mensaje a la plantilla».

Bronca en el Allianz

«No fue así. Se filtró mal. Fue un mensaje de ánimo y positivo. Toca seguir siendo optimista».

Osasuna

«Osasuna defiende muy bien. Debemos ser protagonistas y generar muchas ocasiones».

Caso Benaiges

«Es un caso delicado. Le queremos mucho a Benaiges. Nos ha dejado un legado muy bueno, pero al final es la justicia la que tiene que dictar sentencia. Aquí no tengo ninguna noticia de que aquí se haya producido algún episodio de este tipo, lo cual no significa que no haya sucedido. Estoy sorprendido y afectado, no lo esperaba. Que la justicia haga su proceso».

Eliminación en Champions

«Estoy preocupado pero ocupado en el trabajo. Hay que recuperar al equipo anímicamente después de la eliminatoria. Mañana tenemos otra reválida. Esto no para. Hemos mejorado pero contra el Bayern se vio un Barça menor. Hay que aceptar que son mejores. Estamos trabajando para devolver al Barça donde se merece».

Trabajar duro

«Hay que trabajar mucho y ganar. Eso se trata de ganar. Ante Benfica tuvimos buenas sensaciones pero no ganamos, y no sirve. No podemos perder más puntos. No estamos en el mejor momento de la historia del club. Hay que tener alegría para que hayan resultados. No queda otra que trabajar duro».

Fichar en enero

«Estamos trabajando en el mercado. Cada mercado es una oportunidad. Hablamos mucho y hay confianza recíproca. Nos agrada que vengan y conversen. Fue una reunión muy productiva. También tenemos un problema económico con el límite salarial. Hay que buscar soluciones».

Lesiones de Alba y Memphis

«No hemos podido hacer rotaciones. Lo de Jordi es poca cosa. Pero a Memphis ya le quería quitar en la segunda parte en Múnich cuando se veía que no había opciones».