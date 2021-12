Escándalo en Barcelona. El Diari Ara sacó a la luz en la noche del viernes una investigación en la que unos setenta testigos desvelan que Albert Benaiges, que fue hasta hace unos días coordinador de fútbol base del Barcelona, habría repetido durante una veintena de años abusos sexuales a chicos y chicas de distintas generaciones de la Escola Barcelona.

El pasado 2 de diciembre, Albert Benaiges presentó su dimisión como coordinador de fútbol base del Barcelona pocos meses después de haber vuelto de la mano de Joan Laporta. Es más, su fichaje fue motivo de conflicto con Víctor Font. El motivo de su renuncia fue por motivos personales pero días después ha salido a la luz que renunció al puesto que ya había ocupado durante años (fue el descubridor de Iniesta) al conocer la investigación del periódico catalán.

«Se masturbó junto a niños de 13 años, miraban películas porno, hubo tocamientos y juegos de carácter sexual. Estas situaciones pasaron en las duchas de la escuela, en el gimnasio, en su casa y en las colonias que se hacían en Corçà», manifiestan algunos de los setenta testigos que habría puesto de manifiesto las presuntas acciones de Benaiges. Es más, este viernes una chica presentó una denuncia contra el ex coordinador de fútbol base del Barcelona y puede que en los próximos días más personas acudan a presentar su testimonio ante la Policía.

El Diari Ara también se habría puesto en contacto con Benaiges para conocer su versión de los hechos y éste habría dejado negado los hechos a la vez que deja claro que no repetiría nada de lo hecho en la época. «Ahora no haría nada. Absolutamente nada. Estoy arrepentido de haber hecho todo esto, sí, pero no creo que hiciera nada mal. Nunca he hecho daño a nadie y, si lo he hecho, no ha sido intencionadamente», habría dicho al citado medio.

Descubridor de Iniesta y más de 20 años en La Masía

Albert Benaiges regresó el pasado mes de abril al Barcelona de la mano de Joan Laporta para trabajar junto a Alexanco en la cantera del club, concretamente en el fútbol base. Benaiges había abandonado el club con la llegada de Sandro Rosell a la presidencia el pasado 2011 después de 20 años dirigiendo la cantera del Barcelona.

Tras su marcha de La Masía, puso rumbo a Dubai para trabajar en el Al Wasl como director de cantera para más tarde fichar por el Chivas en 2014 y en 2015 ser entrenador del primer equipo del Cibao de la República Dominicana. En 2018, Andrés Iniesta se lo llevó a Kobe para formar parte del equipo de trabajo del Vissel Kobe como hombre de confianza del manchego.