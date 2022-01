Xavi Hernández dio sus impresiones tras el empate por 1-1 entre Granada y Barcelona en el Nuevo Los Cármenes en el choque correspondiente a la jornada 20 de la Liga Santander. El técnico azulgrana volvió a recriminar a sus jugadores los fallos que le costaron ese tanto que impedía que los culés se llevasen los tres puntos de Andalucía.

«Es una lástima, son errores nuestros. Es la falta de experiencia. La expulsión. Es la película de siempre, la misma que en Pamplona. Hay que proteger el balón, defender y o lo hemos hecho. Se nos escapan dos puntos vitales. Son deméritos nuestros, no méritos del rival». Así de claro se mostró Xavi Hernández tras el choque en la zona mixta.

«En la primera parte atacamos pocos espacios y tiramos de lejos y centramos. Nos anularon un gol, pero nos faltó profundidad», explicó Xavi respecto al juego de su equipo. «Era el momento de atacar espacios. Nos ha costado, no sé el motivo. Les he dicho que nos estaba faltando esto para generar más cosas», añadía el técnico del Barça en la rueda de prensa posterior al encuentro

«En la segunda parte hemos empezado algo mejor hasta el gol y luego el partido necesitaba paciencia y defender con el balón y no lo hemos hecho. Son errores nuestros, perdemos dos puntos por errores nuestros», remarcaba Xavi.

«Ha faltado profundidad en la primera parte, y lo trabajamos mucho. Después hicimos el gol y el partido requería paciencia, perdimos pelotas muy tontas, hay que ser autocríticos, es momento de tener la pelota, es también falta de experiencia», continuaba respondiendo el entrenador del Barça, que todavía no ha conseguido dar con la tecla.

«La expulsión de Gavi nos merma mucho, claro. Marca el devenir del partido, pero hay que hacer más cosas para ganar el partido», opinó cuando fue cuestionado por la doble amarilla que recibió el centrocampista culé.

«Son errores nuestros, si queremos crecer hay que hacerlo a partir de ya. Son cosas que hemos preparado. Estamos contrariados porque perdemos dos puntos vitales para nosotros. No hablo de los árbitros, hablo de la consecuencia de la expulsión, tenemos que recular y defender y eso nos cuesta. Es la misma sensación que Pamplona, que pierdes dos puntos pero por errores nuestros», explicó Xavi.

Por otro lado, hubo lío, ya que el Barça estuvo cerca de cometer alineación indebida en el momento en el que entró Álvaro Sanz por Dembélé. Una lesión o una expulsión de un jugador de la primera plantilla hubiera dado el partido por perdido al cuadro culé. «Es un riesgo que tomamos, es la primera vez que lo hacemos, pero teníamos que controlar el partido. Hemos tomado ese riesgo, quedaban pocos minutos, queríamos controlar el partido, tener el balón, es lo que requería el partido y no ha podido ser. Ya no es mala suerte ni detalles, son errores que tiene el equipo de no sentenciar un partido que tenía controlado», concluyó.