Una vez más el Barça dejó escapar un partido que tenían prácticamente ganado. Luuk de Jong consiguió adelantar a los de Xavi Hernández, que dominaron el encuentro y merecieron ganar hasta que se quedaron con uno menos por la expulsión de Gavi. En la recta final, en el 90′, Puertas igualaba la contienda volvía a ponerle la pierna encima a un Barça que no levanta cabeza en la Liga Santander.

El Nuevo Los Cármenes acogía un nuevo test para los azulgranas, que pese a la llegada de Xavi continúa dando una de cal y otra de arena. Pese a ello, hay que reconocer que los azulgranas han mejorado su imagen con el mítico ‘8’ en el banquillo y una victoria en Granada les valdría para dormir en puestos de Champions League. Así que, rodando el balón, no había excusas para los culés de ir a por la victoria para seguir poco a poco asentándose en los puestos de arriba. Pero la teoría es una cosa y la práctica otra, y en tierras andaluzas tocaba una de arena.

Con muchas bajas todas, por lesiones o por Covid, Xavi puso a lo mejor que tenía. Ter Stegen defendía la portería de los de la Ciudad Condal y por delante una línea de cuatro defensas formada por Dani Alves, Piqué, Eric García y Jordi Alba. La medular, made in La Masía, era para Sergio Busquets, Nico González y Gavi. Dembélé, Luuk de Jong y Ferran Jutglá eran los hombres más adelantados del Barça.

Las cosas como son, el Barcelona continúa teniendo un serio problema con el gol. Y si cuando lo consigues, como Luuk de Jong en el minuto 7, un compañero tuyo, Gavi en este caso, se mete en fuera de juego en el inicio de la jugada, y el tanto es anulado, apaga y vámonos. El testarazo del delantero holandés había sido sublime, pero toda la acción quedaba invalidada por la posición antirreglamentaria del centrocampista andaluz.

Control, pero poco gol

El control del balón, como de costumbre, caía del lado azulgrana. Los locales, por su parte, a la espera de tirar contras con las que ganar un partido de una forma similar al de hace unas semanas ante el Atlético. Sólo tenían que resistir a esas intentonas de los culés, que casi nunca encontraban ese último pase para disfrutar de una ocasión dentro del área, por lo que tenían que atreverse con disparo lejanos que siempre se iban por encima del larguero nazarí.

En cuanto a ocasiones, la más clara en la primera mitad para los hombres de Xavi llegó con un remate acrobático con la espuela de Luuk que se perdió ligeramente por encima del larguero. Más clara fue la que tuvo Darwin Machís tras un pérdida estúpida en la medular azulgrana. El venezolano cruzó su disparo pero Ter Stegen respondió bien sacando una mano abajo salvadora cuando en el Nuevo Los Cármenes las gargantas se preparaban para cantar el gol.

Dani Alves redebutaba en la Liga Santander después de haber tenido en la Copa sus primeros minutos oficiales en esta segunda etapa en el Barça. El brasileño ayudó en ataque con varios desmarques, pero en defensa flaqueaba. De hecho, Carlos Neva era siempre un peligro para la zaga culé cuando llegaba desde esa banda izquierda del cuadro local. Por delante de Alves estaba Dembélé, que era capaz de regatearse a los once adversarios, pero siempre se equivocaba al dar el pase o al disparar a portería.

De Jong solo no puede

Con el 0-0 ambos equipos se fueron a vestuarios y a la vuelta el Granada parecía atreverse un poco más a la misma vez que el conjunto catalán seguía manteniendo el control. Tiros lejanos de ambos equipos y un remate muy desviado del hombre que hizo pública su nómina antes de que su compañero en la zaga, Eric García, se lesionase al intentar despejar un balón. Lenglet entró para ocupar su puesto y todo parece que el internacional español no estará en la Supercopa de España.

Luuk de Jong entra en nómina. Mientras lleva media temporada escuchando y leyendo que le quieren echar del Barça, él sigue trabajando en silencio y, ahora, parece que comienza a hacer lo que se le reclamaba: hacer gol. Ya lo hizo en el primer acto, pero fue anulado y ahora no iba a permitir que no subiese al marcador. Antes de la hora de juego, un centro perfecto de Dani Alves encontró la cabeza del holandés, que ganó a Víctor Díaz para enviar el cuero al fondo de la red. Instantes después Xavi daba entrada a Memphis y Abde por el ex del Sevilla y por Jutglá.

Otra vez un gol a última hora

En el Granada el que saltaba al verde era Álex Collado, cedido hace apenas unos días por el Barça. Por delante tendría más de 20 minutos para hacer cumplir la ley del ex. No pudo hacer gol, pero si provocó la segunda amarilla para Gavi, lo que permitió a los de Robert Moreno apretar en los últimos minutos y encerrar a un Barça que no encontraba a Memphis. De hecho, lo único reseñable del ex del Lyon fue la amarilla que se llevó a su casa.

Cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario llegó un córner favorable para el combinado local. Ahí nació el tanto del empate con un disparo a la media vuelta de Puertas, que la colocó en la escuadra mientras el arquero alemán hacía la estatua. Nuevo batacazo para el Barça mientras González Fuertes añadía seis minutos. Con el Nuevo Los Cármenes apretando al máximo, como sucediese en Mallorca, Ter Stegen tuvo que evitar que la catástrofe fuese mayor al detener un disparo de Montoro desde la frontal del área. Pitido final, reparto de puntos y la zona de Champions que se le sigue resistiendo al conjunto catalán.