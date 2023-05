Xavi: «Discrepo de Guardiola, lo del racismo es un tema educacional»

Xavi Hernández compareció ante los medios antes de la penúltima jornada de Liga Santander, última en el Spotify Camp Nou antes de que comiencen las obras de remodelación del mismo y se muden a Montjuic. Partido emotivo por esto y por las despedidas de Sergio Busquets y Jordi Alba. El catalán valoró sus salidas, posibles sustitutos y valoró la temporada de un Barça que según él no está en un «cambio generacional».

Alicientes

«Estos días para nosotros no son fáciles, dar motivaciones extra tras el título de liga. Lo primero despedir al Camp Nou, es algo histórico. Será un día emotivo. A este se le suma la marcha de Busquets y Jordi Alba. Motivación suficiente para ganar el partido, para que la gente venga al estadio. Mostrar un gran fútbol».

Salidas de pesos pesados

«No sé si es lo más difícil pero si es de lo más difícil. Gestionar amigos. Soy el entrenador del Barça y son decisiones dolorosas. Me ha pasado con Piqué, Alba, Busquets… No ha sido fácil pero estoy aquí para tomar decisiones. Lo que priorizo es el equipo, el club, y tenemos que ser profesionales en este sentido. No ha sido fácil gestionar todo esto».

Camp Nou

«Si me tengo que quedar uno… debut, vivencias, títulos… Lo más importante es la estima de la gente. Me quedo con eso».

Nuevo Camp Nou

«Será un comienzo emotivo y por otra parte triste. Serán muchísimos años. Son muchas emociones. Intentaremos tener el mejor inicio posible. Queremos un Camp Nou mejor. Es para un bien común del barcelonismo, pero por un lado será triste».

Récords personales

«Es uno de los objetivos. Llevamos dos derrotas consecutivas pero nos gusta ganar, disfrutar en el campo y acabar con buenas sensaciones. Ojalá Robert se pueda llevar el pichichi, Ter Stegen el menos goleado, el récord de la portería a cero… Redondear la temporada con estos récords nos gustaría».

Carisma

«Es una evidencia que los echaremos de menos. Busi y Alba eran de los más importantes. Han ayudado mucho, eran referencia. Los roles se van marcando y se van de alguna manera viendo otros tipos de liderazgo. Hay otra gente que tiene que dar un paso al frente como líderes. No me preocupa quiénes serán los capitanes. Hay buen ambiente y orden. Se llevan bien y no veo problemas por ello».

Koundé

«No hay problemas con Koundé. Hablo mucho con los futbolistas. No hay ningún problema. Fue una conversación buena, sana, es un gran chico, profesional, nos da seguridad de central, de lateral… no hay ningún problema, ninguno».

Coldplay

«Le diremos a Coldplay que fabrique una nueva canción. Yo voy en un autobús a parte. Los DJs son ellos. Si hay una canción. Ojalá podamos hacer historia otra vez y poder ponerle música de nuevo».

Montjuic

«Mi sensación es que no será fácil. He sentido el Camp Nou muy de cerca, como nuestra casa, han estado de diez y hay que trasladarse a una nueva casa. Va a ser un año complicado pero creo que la gente con la ilusión que vemos se va a trasladar a Montjuic con el equipo. Les necesitamos mucho».

Pedri

«Tenemos comunicación directa con la Federación, tengo buen trato con Luis de la Fuente. Creemos que necesita este descanso, tiene fatiga muscular, ha forzado mucho y creemos que es momento de descansar. Ha tenido muy poco descanso desde su aparición con el Barça».

Final de una etapa

«Ya ha comenzado una nueva etapa. Cambiamos de escenario pero no tengo la sensación de un cambio generacional. El equipo ha evolucionado naturalmente. No veo un cambio generacional. Los que han sido importantes esta temporada lo seguirán siendo».

Lateral zurdo

«Tenemos tanto a Balde como a Marcos, ahí no hay que reforzar nada. Marcos y Balde serán los que ocupen ese demarcación».

Fichajes

«A nivel personal no he hablado de estas cosas con él. Decidimos cosas a partir de aquí. No sabemos en qué escenario nos moveremos. Si podremos fichar o no. Todavía no sabemos el escenario».

Sustituto de Busquets

«Para nosotros que sea completo. No será fácil. Depende de la situación económica del club. El perfil debe ser un jugador muy determinante. Natural, fuerte, tácticamente inteligente, técnicamente bueno… El sustituto natural de Busquets».

Jordi Alba

«Lo de Jordi ha sido decisión suya, personal, él ha sido el que ha dado el paso. Cree que es el momento. La conversación no voy a desvelarla, pero fue larga y positiva. Nos ha ayudado en todo momento, ha sido un ejemplo, jugando y no jugando».

Sin sustituto en La Masía

«Se han generado peor estando Busquets se han tenido que ir buscando minutos. Sergi Samper, Oriol Romeu… Ahora es el momento de buscar un sustituto. No tenemos sustituto claro de la casa».

Valoración temporada

«En según qué aspectos hemos tenido momentos buenos, excelentes, y en otros momentos malos donde no hemos estado en el juego. Entender mejor en el campo la toma de decisiones, trabajar mucho más los movimientos del ataque. Le estoy dando vueltas ya para la pretemporada. Tenemos que mejorar en muchos aspectos».

Tecnología de gol

«La Liga también tendría que buscar la excelencia. Si tenemos una tecnología deberíamos ir a buscarla».

Guardiola

«Pep es la persona más influyente de los últimos 15 años. Seguro. Los entrenadores o han copiado a Guardiola o han hecho un antiGuardiola. Para mí es la más influyente en los últimos años. Es brillante. Un entrenador excelente. Es una referencia para todos nosotros».

Su puesto en el banquillo

«Se sufre mucho, hay días muy duros. Cuando pierdes, tienes que animar al grupo, eres el máximo señalado. Me intento animar a mí mismo para animar a los futbolistas. A veces te sientes solo. Estoy contento por estar donde estoy, muy feliz».

Guardiola y el racismo

«Discrepo con Pep. Es un tema educacional, educar a las nuevas generaciones. Si el otro día paramos el partido y nos vamos para casa, ya educamos a la gente. El insulto no es normal, que me insulten en el trabajo. Es un tema de los estamentos. Tenemos que erradicar el racismo».

Xavi y Busquets

«Hay que encontrar esa pieza. Si queremos competir bien el año que viene tenemos que encontrar esa pieza. Es fundamental como entrenador. Busi ha sido fundamental y muy importante. Se nos va un jugador que ha sido muy importante. Es la clave para poder competir el año que viene».

Cambios en la plantilla desde su llegada

«Aquí cuando no funcionan las cosas hay muchos más cambios. Cada año han habido cuatro o cinco salidas. Aquí hay que reforzarse cada año. El año que viene me vais a exigir otra liga, otra Champions. Lo veo natural».