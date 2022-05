Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras el triunfo del Barcelona ante el Mallorca que suponía el retorno a la victoria para los culés en el Camp Nou. Regreso también para Ansu Fati, que vuelve tras un largo tiempo lesionado. También destacó el papel de Memphis Depay, la nueva lesión de Gerard Piqué o la madurez de Gavi.

Análisis

«Bastante satisfecho, sobre todo por la victoria, era necesaria. Era un partido para acabar 3-0, hablamos toda la semana de no cometer errores y… Era un partido para ganar holgadamente. Satisfecho en general. Son tres puntos que nos dan tranquilidad, que nos acercan al objetivo. Ahora tenemos una liga de cinco el resto. Felicito al Madrid, que son justos ganadores. Esta liga de cinco que queda por la Champions tenemos que ganarla».

Memphis

«Del futuro no se ha hablado. Es presente. Memphis ha jugado porque entrena muy bien. Otro jugador se hubiera rendido, él ha hecho una semana fantástica y por eso está entrando. Es capaz de marcar diferencias, tiene gol, va a la espalda… ha hecho un gran partido. Si rinde así debe participar, debe jugar».

Ansu Fati

«Ansu es un jugador especial, tiene gol. Le caen sin querer y marca goles. Tiene que estar en el área. Le veo más de 9 que en banda en estos momentos. No está con el ritmo aún, pero bien contento por él. Es un jugador diferencial, la pena es que no lo hemos tenido estos meses. Es una gran noticia para el Barça y el equipo».

Despiste tras el gol anulado

«El aspecto psicológico con el VAR es importante. Con el 3-0 crees que el partido está sentenciado y de golpe el Mallorca se lo cree otra vez y bajamos los brazos un poco. Las pérdidas y faltas innecesarias en ese momento. No lo hemos hecho en el último cuarto de hora. Si vas 1-0 es un empate y pierdes dos puntos. Tenemos que competir mejor pero en líneas generales estoy satisfecho. Tenías que ganar sí o sí. No es fácil mentalmente y era importante ganar hoy».

Gavi

«Él dice que va cómodo con los cordones desatados. Igual si se los ata no juega tan bien (risas). Nos da ritmo, circulación, tiene que mejorar en muchos aspectos pero muy bien. Sorprende la madurez, como juega y compite, esa intensidad de los duelos, tiene un alma tremenda. Estoy contento por el juego. No sólo con él, todos están haciendo un esfuerzo. La renovación ojalá que se haga pronto. Tuvimos la gran noticia de Araujo, espero que Gavi sea el siguiente, él es presente y futuro».

Piqué

«Son sus sensaciones, él estaba muy bien. Empezó el partido bien, ha ido una jugada al cruce y ha querido forzar pero no se ha visto cómodo y ha tenido que pedir el cambio. Agradecerle porque ha jugado con dolor. El equipo le necesita, cuando él está nos sentimos más seguros».

Ferran Torres

«No me preocupa Ferran, no lo hizo en los dos o tres primeros partidos. Acabará haciendo goles. Los ha hecho, ha participado en el segundo gol. Le han anulado uno. Está ahí, entra, genera, da al equipo. Estoy muy contento con él, por cómo presiona y lo humilde que es. Estoy contento con él, mucho».

Camp Nou

«Es una noticia positiva como ha estado el estadio, animado, pese a que ya no podemos ser campeones de Liga. Están con nosotros. La gente tiene ganas. Nos han animado. Les necesitamos. Desde que estoy en el cargo, la afición está de diez. Vengan los que vengan es un espectáculo verles».

Objetivos actuales

«El primero es clasificarse para Champions, después ganar esta Liga de cinco equipos, sólo tres clasifican y luego quedar segundos. Como mínimo debemos estar en Champions el año que viene».

Resultados en base al juego

«A partir del juego conseguiremos mejores resultados. Hay que jugar mejor para intentar ganar. Hoy hemos jugado muy bien hasta el gol de ellos. Cuando jugamos muy bien ganamos, cuando no, no ganamos. 10 minutos que no hemos jugado bien y nos han marcado. A partir del juego obtendremos resultados».