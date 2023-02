Xavi: «Las críticas con Sergi Roberto son injustas, es más culé que el palo de la bandera»

Xavi Hernández compareció ante los medios tras un nuevo triunfo del Barcelona en Liga Santander, éste ante el Cádiz tras un encuentro muy disputado que se resolvió por 2-0 tras los goles de Sergi Roberto y Robert Lewandowski. El egarense se mostró satisfecho con el juego de sus futbolistas aunque lamentó la falta de control en el tramo final del partido.

Contento por los menos habituales

«Destacaría la primera parte que ha sido muy buena. Especialmente para aquellos que participan menos. Muy contento por ellos. Ferran, Sergi, Ansu… Les veo a todos y merecen participar. Toda la confianza en ellos y han rendido bien. Ferran ha sido uno de los mejores desde que está aquí en Can Barça. Les da confianza a todos. Sergi Roberto siempre rinde. Son dos jugadores que han estado criticados y siempre suman. Tengo que confiar en todos y estoy contento con ellos que participan menos».

Ferran Torres

«Ferran tiene siempre muchas críticas pero siempre trabaja para el equipo. Se sacrifica y siempre está atento al compañero. Esto es una garantía para el entrenador. El trabajo de Ferran es extraordinario. Es humilde, da la cara en los entrenamientos, actitud espectacular. Tenemos que darle confianza para que rinda así hasta el final».

Hemos concedido mucho

«Hemos concedido demasiado al final, no me ha gustado. El equipo viene de hacer un gran esfuerzo el jueves. Hemos encarrilado pero al final se han venido arriba. Ellos tienen sus bazas y nos han generado peligro, pero solo al final».

Sergi Roberto

«De Sergi Roberto diría que es de las críticas más injustas de las que he visto en mi carrera. Siempre rinde, siempre tiene una buena nota, actitud espectacular, es un capitán tremendo, altruista, que tiene mucha empatía que es del Barça… es muy injusta la crítica en él. Es un jugador que siempre me ha rendido. Claro que quiero que renueve. Él está contento y feliz y para mí es una garantía».

Busquets

«Hoy estaba preparado pero al final como el partido estaba encarrilado y sale de lesión de tobillo, hemos preferido que no entrara. Está y estará bien».

Injustos con Sergi Roberto

«Siempre es criticado, no lo entiendo. Es más culé que el palo de la bandera. Carlos Marchena también fue muy criticado con la Selección. Entiendo que haya diferentes opiniones pero para mí es de las más injustas».

Más sobre Ferran

«De momento no pensamos en Old Trafford. A partir de mañana veremos cómo estamos de fatiga. Todavía no hay nada decidido para el jueves».

Lewandowski

«Hoy ha marcado, ha participado en el juego. Estoy contento por él. Un futbolista que siempre que marca está satisfecho. Lo hemos cambiado por la fatiga».

Ansu Fati

«En el cerebro de los delanteros se valoran por el gol. Nosotros valoraremos el trabajo defensivo también, como se ha dejado ver. En la segunda parte ha estado más incisivo. Ha acabado con calambres así que eso es que se lo ha dejado todo».

Goles anulados

«Creo que Fali le ha molestado a Ter Stegen lo suficiente para no poder coger la pelota».

Suerte de no encajar

«Hoy creo que hemos tenido suerte de no encajar. Creo que el Cádiz se ha merecido marcar al final. Marc ha estado bien en dos o tres acciones. Hemos estado bien. Son números extraordinarios. Estamos en buena posición en Liga pero quedan partidos, muchísimo. Contento».