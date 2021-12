Xavi Hernández compareció en sala de prensa tras el Sevilla-Barcelona. Reparto de puntos para ambos equipos tras un encuentro muy disputado que el egarense valoró con muchos matices positivos el encuentro de los culés, superiores a su juicio al Sevilla durante gran parte del partido. La necesidad de la victoria sigue imperando en el Barça y es algo que destacó Xavi. Con este punto los culés quedan séptimos, a un punto de Europa y a 15 del líder, el Real Madrid.

Resultado agridulce

«Es una sensación agridulce. La imagen del equipo es buena. Tenemos que tener paciencia, ellos han basculado y centrar en el momento clave. Hoy nos ha costado encontrar espacios. Es cuestión de insistir. Estamos por el buen camino. Lo positivo es el punto. Teníamos la oportunidad de acabar en puestos Champions. Es una pena. Han apretado. El sacrificio del jugador es encomiable. es una pena que se nos quede este regusto. Estamos en el camino correcto».

Un punto

«A mí me pesa no ganar. Me va a costar dormir, deberíamos haber ganado. Después de 20/30 minutos con uno más. Ellos saben parar el partido, faltas.. es una manera de competir también. Son muy buenos tácticamente, ayudan mucho en las basculaciones. Me voy insatisfecho. Hemos jugado bien y la imagen desde el banquillo es buena. Es un Barça protagonista, valiente, que va al ataque. Creo que vamos en el camino correcto».

Le gustó la imagen del equipo

«Hoy es muy buen partido. El día de Elche se analiza desde el resultado, pero la primera parte es buena. En Villarreal y Pamplona hay minutos buenos. La idea es que genera esto los 90 minutos. Insistir, recuperar el balón y estar bien situado. Ante un Sevilla de alto nivel hemos competido bien. El empate es el sabor agridulce. La imagen desde el banquillo ha sido buena».

El arbitraje

«De los árbitros no voy a hablar, porque no gano nada. Siento que no gano nada. Qué voy a decir, él tampoco va a hablar. El árbitro debería hablar también. Que hable él en rueda de prensa. Voy a salir perjudicado con cualquier respuesta. Ayudarle e insistir es un trabajo muy difícil. Es una papeleta muy difícil».

Les faltó paciencia

«Nos ha faltado, hemos estado bien. Nos ha faltado paciencia y saber cuál es el momento adecuado para atacar y acudir al espacio. Entendimiento del juego. Hemos estado bien. Ousmane ha estado muy bien en el uno contra uno. Lo hemos intentado pero no ha podido ser. Los teníamos, es una pena».

No ve falta de gol

«No creo que sea el gol. Es el entendimiento del juego, es madurez también. Ya les avisé desde el banquillo. El resultado es el que marque que hablemos de una cosa u otra. Pero no creo que falte gol».

El Sevilla

«El Sevilla es un equipo muy experimentado, muy físico. Nos ha costado mucho generar. El centro del campo sigue al hombre y cuesta generar. El Sevilla es un gran equipo, incluso con bajas. Creo que hemos sido mejores, merecíamos algo más. Los hemos sometido nosotros y no al revés».