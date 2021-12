Xavi Hernández dio sus impresiones tras la derrota del Barça frente al Betis por 0-1 en el Camp Nou con el solitario gol de Juanmi gracias a una contra. El técnico culé reiteró en varias ocasiones que el equipo no puede permitir dejarse encajar ese tipo de tantos, algo que, según él, habían preparado en los entrenamientos.

Resultado

«Creo que cuando mejor estaba el equipo hemos encajado el gol. Tenemos que parar esas contras, tenemos que hacer falta, lo hemos trabajado. Hay momentos en los que hay que ser más tácticos y en una contra no te pueden pillar. Llevábamos unos minutos buenos y es una pena, es demasiado castigo para el trabajo que ha hecho el equipo. Es una derrota que duele, en casa, estábamos esperanzados porque llevábamos una línea buena, pero así es el fútbol. Tenemos que ser el Barça de la segunda parte y ser más listos y parar esa contra para no encajar ese gol. Es una pena no llevarnos ni un punto».

Próximas finales

«Esto es el Barça y son finales constantemente. Me preocupa, no me gusta perder, ni a mí ni al equipo, pero es el fútbol. A veces ganas y no lo mereces y hoy ha sido al revés. El gol de ellos no lo podemos permitir. Hay que mejorar. Llevamos poco tiempo y es una pena no llevarse ni un punto».

Derrota

«Así es el fútbol. En Villarreal fue injusto para los locales y hoy para nosotros. Por lo que hemos generado, en la segunda parte estábamos volcados, es el Barça que queremos. Se trata de ganar y es una derrota difícil de digerir. Hay que ajustar cosas para que estas contras no las volvamos a sufrir. Hace daño. Esto es el Barça y no podemos fallar más. Hoy es un paso atrás, pero nos quedamos con las cosas positivas. Este es el Barça que queremos y ha merecido ganar».

Bayern de Múnich

«Tenemos una final de Champions, tenemos que animarnos y recuperarnos bien, son 4 días. Hay que competir de la mejor forma y pasar a octavos».

Algo positivo

«La segunda parte es muy buena. Hemos sido mejores. Merecíamos ganar».

El gol

«Si nos hubiéramos adelantado ellos hubieran tenido que cambiar el esquema y habríamos tenido más espacios. Nos cuesta generar, nos cuesta marcar. Hay que mejorar muchas cosas. El partido era para ganarlo y lo hemos perdido. Es una pena, pero es la realidad. Tenemos que asumirlo y trabajar mucho para mejorar muchos aspectos. El gol me molesta, lo habíamos trabajado, es un error nuestro».

Memphis

«Cuando viene a descargar al tercer hombre, recibe de cara, se ofrece… nos está dando mucho. Hace desmarques muy buenos. Hay que ser más agresivos en ataque ahora que lo estamos siendo en defensa. Hay que chutar, driblar, generar más cosas porque el contrario no te perdona. Habíamos sometido al Betis y a la mínima que le das te marcan. Hay que matar el partido».

Sólo vale ganar

«Creo que el culé se va orgulloso a su casa, hemos hecho una segunda parte muy buena. En la primera nos ha costado y por eso no progresábamos y nos faltaba paciencia en campo contrario. Nos hemos dejado la piel, no hemos merecido perder.Seré siempre honesto, en Villarreal no merecimos ese gol y hoy ha sido al revés. Se ha acabado la flor. Yo me voy orgulloso y nos faltan muchas cosas que hay que ajustar, se nos ha escapado el partido por un error nuestro. Queda mucho y hay que cambiar el chip que el miércoles tenemos otra final».

Daño anímico

«Intentaré que no. Les he dicho que esto es fútbol y que estoy orgulloso de ellos. Si alguien tenía el control del partido para ganarlo era el Barcelona pero no hemos sabido hacerlo en ataque y el gol que concedimos no nos podía pasar. Espero que no nos afecte porque el miércoles tenemos que competir como animales».

Piqué y De Jong, suplentes

«Hay gente que lleva muchos minutos y hemos preferido reservarlos. Los dos tienen algunas molestias y tenemos jugadores de nivel para suplirlos y he pensado en el jugador y en riesgos de lesiones. Teníamos un plan ya hecho. No lo he hecho pensando en el miércoles, lo he hecho pensando en ganar hoy y encima nos llevamos una derrota injusta».

Estado de ánimo

«Es importante el tema anímico y psicológico, pero el equipo está bien, se ha dejado la piel en el campo. Estamos jodidos y tristes, pero así es el fútbol y siempre hay resultados injustos».

Ganar en Múnich

«Siempre, claro que veo al equipo capaz de ganar. Veremos cómo competimos y el resultado y luego hablamos, pero ese es el objetivo. Dependemos de nosotros mismos, es lo más importante. Vamos a uno de los peores campos del mundo y es muy difícil pero iremos con todo a competir. Querremos ser protagonistas y ser el Barça de esta segunda parte».

Gavi

«No lo he podido ver porque se lo han llevado por precaución al hospital y a ver cómo está. Es una pequeña conmoción, espero que no sea nada».

Coutinho

«Ha empezado muy activo y ha estado en una buena línea. Luego hemos preferido jugar con dos extremos puros, que él no lo es. En la primera parte no hemos salido bien de la presión, pero a nivel individual ha hecho un buen partido».

Dembélé

«Es un gran jugador. Tiene mucha confianza y hemos intentado protegerle hasta hoy. Había riesgo de que recayera. Genera muchas cosas, mucho peligro. Una pena que no haya conseguido gol pero es el Dembélé que queremos, activo, valiente… Es lo que tiene que generar, es un jugador que marca la diferencia. Tenerle cambia la cara del equipo».

Araújo y Lenglet

«Me ha parecido bien. Necesitábamos una buena salida de balón por una banda y corpulencia para pelear con Willian José. Piqué estaba con molestias y he elegido esa pareja que ha estado muy bien en general. También tienen que generar cosas en ataque».

Regularidad en Múnich

«Quiero pensar que sí, prepararemos el partido de la mejor forma posible para ser competitivos. Es un rival difícil. Tenemos que dominar el juego y eso es tener el balón y jugar en campo contrario generando ocasiones. Vamos con esa ilusión».

Ansu Fati

«No queremos perder a Ansu dos meses más. No soy partidario de arriesgar. Tenemos Supercopa, Liga… necesitamos este tipo de jugadores diferenciales. Si no los tenemos la cosa cambia. Intentaremos ser cautos y precavidos».

Falta de gol

«Hay que trabajarlo y entrenar la finalización y los movimientos en ataque, que lo hemos hecho. Hay días que estás más eficaz y otros no. Hay que ser más contundentes y creérnoslo más. Hoy no ha salido. Nos vamos de vacío y es injusto pero también son fallos nuestros que hay que mejorar con trabajo duro».

Ronald Araújo

«Es un defensa extraordinario. Nos está dando mucho. Gana de cabeza, es corpulento… falta que suba y ataque y entienda el juego. Le ayudaremos a que mejore como central porque tiene unas condiciones muy buenas. Es una roca. Es un privilegio tenerle y estoy muy contento. Tiene buen espíritu competitivo y personalidad».