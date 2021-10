Xavi Hernández, actual entrenador del Al-Sadd de Qatar y ex jugador del Fútbol Club Barcelona, fue preguntado por los rumores que le vinculan a la entidad azulgrana una vez se active el despido del técnico Ronald Koeman, que a día de hoy continúa al frente del primer equipo. La leyenda de la entidad, el favorito de Joan Laporta, no cerró la puerta a una posible llegada a Can Barça.

«Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá mi futuro. No sé dónde me llevará, pero estoy abierto a cualquier posibilidad», manifestó Xavi Hernández en declaraciones a Televisión Española.

En otras cuestiones, el de Tarrasa apuntó que se ve «reflejado totalmente en el estilo de la selección». «Yo creo que es el estilo que hemos trabajado durante muchísimos años, un estilo dominante con el balón, una propuesta atractiva que va al ataque. Claro que somos de Luis Enrique», defendió Xavi al técnico gijonés.

«Me parece un entrenador muy bueno, que te exige muchísimo, que transmite una pasada al jugador. Hay futbolistas jóvenes fantásticos siempre en España. Me parece muy valiente por parte de Luis Enrique», añadió sobre la decisión de convocar a Gavi, de tan solo 17 años.

Por último, sobre la final de este domingo entre España y Francia, el exinternacional español -bicampeón de Europa y campeón del mundo con ‘la Roja’- dijo que los franceses parten con ventaja. «Por el hecho de tener un poco más de experiencia quizá veo un poco más favorita a Francia», sentenció el catalán.