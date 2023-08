Xabi Alonso prepara un ofertón por Abde

Abde podría ser el siguiente en salir del Barcelona. Una importante baja para Xavi Hernández en sus rotaciones, aunque supondría una alegría para el conjunto azulgrana en su delicada situación financiera. El extremo marroquí cuenta con varias ofertas, tanto en España como en Europa, y es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso quien está dispuesto a tirar la casa por la ventana y realizar un ofertón para convencer tanto al jugador como al club español.

Y es que el Barcelona siempre ha priorizado la salida de Ansu Fati durante todo este mercado de fichajes. Incluso Xavi Hernández nunca ha cerrado la puerta de salida al ’10’ del equipo, pero el delantero español, junto a su representante Jorge Mendes, se ha mantenido en sus trece de continuar en la primera plantilla con el objetivo de ganarse un hueco en el once con la salida de Dembélé.

Ante esta tesitura, el club no vería con malos ojos la salida de Abde. Un jugador muy del agrado de Xavi Hernández, después de realizar su particular ‘erasmus’ en Osasuna la pasada temporada. El técnico español tenía dudas con él, pero en esta pretemporada de Estados Unidos, el marroquí demostró estar a un gran nivel. Pero las necesidades del club priman ante todos los futbolistas y las ofertas no dejan de llegar.

Según informa el diario Sport, Xabi Alonso está dispuesto a ofrecer 20 millones de euros por el atacante marroquí. A Abde, por otro lado, siempre le agradó la oferta del Betis, pero el club verdiblanco atraviesa grandes problemas en materia de inscripciones. Son ya dos las jornadas dos disputadas y el club no ha podido inscribir a Marc Bartra ni Hector Bellerín. Además, el club sevillano no podría ofrecer un traspaso sino una cesión, algo que el Barcelona no estaría dispuesto a aceptar. Por ello, la opción del Bayer Leverkusen gana enteros mientras que la del Betis pierde la mayor de las fuerzas.