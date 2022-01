El histórico triunfo de Rafa Nadal en el Open de Australia ha sido celebrado por la gran mayoría, haciendo suya la victoria del tenista español, acto de orgullo por todo lo que significa para la raqueta y el deporte en general Oleadas y oleadas de enhorabuenas para el balear, que sigue haciendo historia es calificado, desde hace ya tiempo, como una leyenda. Pese a ello, hay a quiénes les levanta recelo, quizá reparo o simplemente envidia. Hay quien además lo hace público como un vicepresidente del FC Barcelona en el primer mandato de Joan Laporta, y actual vicepresidente segundo de la Fundación del Barça.

Alfons Godall es uno de esos que se encaja en la minoría que no sólo no disfruta con los éxitos de Nadal, sino que también los menosprecia. En su caso es una mera cuestión ideológica: «Rafael Navidad me ha producido angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la Roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al estado enemigo». Eso es lo que escribía Godall, el que fuera vicepresidente del Barça durante el primer mandato de Joan Laporta al frente del club y que ha regresado al conjunto culé con la vuelta del abogado barcelonés a la presidencia. En estos momentos ocupa una de las vicepresidencias de la Fundación del Barça. Sí, de la Fundación.

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) January 31, 2022

Economista y declarado independentista, Godall apunta a que Nadal, al que intenta ridiculizar llamándole «Rafael Navidad», representa al «estado enemigo» por todo lo que ha logrado el tenista español y por su defensa a los intereses de la que es su nación. El directivo culé mete en el mismo saco a Fernando Alonso, otro exitoso deportista que siempre hizo destacar a España, y al club más laureado del fútbol español, el Real Madrid. Mete también a la Selección Española.

Godall apareció en 2015 en la lista Falciani, la que reunía a los evasores fiscales más importantes de España. En aquel momento era vicepresidente del Barcelona y encontraron una cuenta en Suiza en la que tuvo más de cinco millones de dólares entre los años 2006 y 2007.

«Apoyamos a niños, niñas y jóvenes vulnerables a través del deporte y la educación en valores, con el objetivo de contribuir a una sociedad más inclusiva e igualitaria», reza la página web de la Fundación del Barça, donde es vicepresidente Godall, en la que destacan otros principios: «En la Fundación creemos firmemente en el trabajo en equipo, la ambición, el respeto, el esfuerzo y la humildad. Queremos ser la fundación deportiva de referencia por su contribución social en el mundo de la infancia y la juventud».

Palabras como ambición, respeto, esfuerzo y humildad son los mismos que ejemplifica en cada aparición pública, ya sea deportiva o institucional, Rafael Nadal. Sin embargo, el vicepresidente no hace acopio de estos principios y valores que intentan acentuar y defender desde su propia Fundación.