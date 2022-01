Rafael Nadal se proclamó campeón del Open de Australia después de derrotar a Daniil Medvedev en una final que se convirtió en un auténtico thriller extendido hasta las cinco horas y 24 minutos de duración. Rafa se levantó tras dos sets en contra y culminó la remontada con un punto que le convierte en el mejor tenista de la historia y que se alza en los anales de su inmaculada trayectoria profesional.

Nadal, como había hecho tantas veces a lo largo del partido, cortó el ritmo de Medvedev tras un gran saque y subió, valiente, a la red para finiquitar la contienda. Su volea fue firme y pese a la carrera del ruso, se convirtió en el último golpe óptimo del partido, permitiéndole parar, soltar su raqueta y comprobar que lo había logrado. El Open de Australia ya era suyo y la vitola de mejor tenista de todos los tiempos, también.

🏆 RG 05

🏆 RG 06

🏆 RG 07

🏆 RG 08

🏆 WB 08

🏆 AO 09

🏆 RG 10

🏆 WB 10

🏆 US 10

🏆 RG 11

🏆 RG 12

🏆 RG 13

🏆 US 13

🏆 RG 14

🏆 RG 17

🏆 US 17

🏆 RG 18

🏆 RG 19

🏆 US 19

🏆 RG 20

