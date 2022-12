El verdadero nombre de Pelé y la historia detrás de su mote ‘O Rei’: siempre lo detestó

El para muchos mejor futbolista de todos los tiempos falleció en la tarde de este jueves a los 82 años. La llama de Pelé se apagó después de no poder superar una grave enfermedad, pero su leyenda quedará por siempre en los anales del deporte rey. El nombre verdadero del genio brasileño era Edson Arantes do Nascimento y además del sobrenombre por el que era conocido por todos, muchos también le llamaron O Rei, tras su explosión deportiva. Sin embargo, lo que no tantos saben es que a Pelé no le gustaba nada su apodo, por el que todos le conocen.

Nacido el 23 de octubre de 1940, Edson Arantes do Nascimento falleció el jueves 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, en un hospital de Sao Paulo. Nunca se llegó a ser demasiado concreto con los problemas de salud sufridos por la estrella, aunque sí hubo constancia de que padecía desde hacía tiempo un cáncer de colon.

El fenómeno fan llegó al fútbol con Pelé, aclamado sobre todo en Brasil, donde cuajó toda la parte competitiva de su carrera deportiva. El Santos fue su club, pero en la selección brasileña fue donde realmente explotó, época en la que se ganó el sobrenombre de O Rei, en ocasiones mezclado con su otro apodo más conocido y eclipsando el que es el verdadero nombre de la leyenda.

No hay duda de que Pelé es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero al contrario que sucede con Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Alfredo di Stéfano, del brasileño no muchos conocen su nombre verdadero. Pelé se llama en realidad Edson Arantes do Nascimento y se dice que lo de Edison le viene de elección paternal en memoria del inventor de la bombilla, Thomas Edison.

Pelé fue creciendo futbolísticamente desde niño y aunque en ocasiones tenía que quedarse como portero para no desequilibrar los encuentros escolares. El nombre fue derivando y acabó quedándose con el mote, un motivo de discrepancia en la infancia de Edson, de quien se dice que incluso llegó a las manos con los compañeros cuando le llamaban así.

Pelé se hizo un nombre con su apodo

El paso del tiempo hizo que el apodo fuera asentándose, ya con Pelé como jugador y no como portero y marcando cada vez más diferencias. En su paso al profesionalismo, Edson Arantes do Nascimento tuvo que compartir espacio entre motes, con Pelé y O Rei como líderes dentro de un cúmulo de goles y títulos que le hicieron ascender peldaños hasta lo más alto en la historia.

El propio futbolista reconoció que en un primer momento pensaba que Pelé era un insulto, pero finalmente se conformó cuando le explicaron que, aunque no tenía nada que ver con el origen de su apodo, en hebreo tenía su significado en la palabra milagro. «Con los años he aprendido a vivir con dos personas en mi corazón. Uno es Edson, que se divierte con sus amigos y familiares; el otro es el futbolista Pelé», contaba el legendario futbolista en una entrevista, sobre el sobrenombre por el que todos le conocen y que le ha acompañado en una vida repleta de éxitos deportivos.