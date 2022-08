La tensión en el seno de la escudería Alpine se venía cociendo a fuego lento durante los últimos meses y ha estallado en un sainete cuya onda expansiva amenaza con seguir creciendo. De momento, lo único seguro es que Fernando Alonso abandonará el equipo a final de temporada y que Oscar Piastri se niega a ser su sustituto. Menos de 48 horas le han bastado a Alpine para convertirse en el indiscutible hazmerreír de la Fórmula 1. Recopilamos los sucesos y los reacciones del vodevil que está llenando el vacío provocado por el parón veraniego en la F1.

Un día de antes del comienzo del Gran Premio de Hungría, Sebastian Vettel tira la primera ficha del dominó e inicia el efecto mariposa que acaba por destruir a Alpine. El tetracampeón mundial anuncia su retirada de la Fórmula 1 y se abre una nueva vacante en Aston Martin, un equipo de pobres resultados pero inversiones muy ambiciosas de cara al futuro. Nada más conocerse la noticia, Fernando Alonso lanza un mensaje que en su equipo no toman en serio: «Todos los equipos con asientos libres son una opción». Y otro que, a toro pasado, suena aún más contundente: «Cuando dos partes quieren ponerse de acuerdo, solo lleva diez minutos». En Aston Martin lo cazaron al vuelo…

El Gran Premio de Hungría comienza con los dos pilotos de Alpine compartiendo la tercera línea de la parrilla. Fernando Alonso y Esteban Ocon ya se las han tenido tiesas en varias ocasiones y el escenario invita a otro episodio conflictivo. Bingo. El francés cierra al español en la salida y a punto está de enviarlo al muro. «Nunca en mi vida he visto una defensa como la que ha hecho Esteban en la salida de hoy. Nunca», se queja Alonso por la radio del equipo. En la vuelta 24 vuelven a protagonizar un duelo del que se aprovecha Ricciardo para adelantar a ambos. Al acabar la carrera, el bicampeón se muestra diplomático y quita hierro al asunto. Quizá en ese momento ya tiene clara su estampida.

Con las maletas ya empacadas y los monoplazas de vuelta a los camiones, toda la Fórmula 1 se prepara para un merecido descanso veraniego. Antes de abandonar el circuito de Hungaroring, Otmar Szafnauer, alarmado por los rumores que escucha en el ‘paddock’, se acerca a Alonso y le pregunta si ha firmado con otro equipo para 2023. Puede que sí, puede que no… El piloto le asegura que no. El jefe de Alpine se va de vacaciones convencido de que la renovación está casi hecha. Nada más lejos de la realidad.

El día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, Aston Martin anuncia el fichaje de Fernando Alonso con un contrato de varios años, sin precisar la duración exacta, pero sin duda más jugoso de lo que ofrecía Alpine. Un bombazo que estalla en el corazón de Enstone, sede de la escudería francesa. Su primera reacción es desearle suerte en el futuro y confirmar que seguirán trabajando juntos hasta final de año. A Szafnauer le entran las prisas y escribe varios mensajes de móvil y correos electrónicos a Mark Webber, representante de Oscar Piastri -piloto reserva del equipo- y uno de los mejores amigos de Fernando Alonso en el mundillo de la F1. El australiano no contesta. Enstone, tenemos otro problema…

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022