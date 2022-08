Oscar Piastri ha salido al paso para desmentir la noticia de Alpine de que sería el sustituto de Fernando Alonso el año que viene. El equipo francés había informado mediante un comunicado que el piloto australiano ocuparía el asiento del asturiano en 2023, pero no será así. Piastri ha desmentido al equipo Alpine y asegura que no será su piloto la próxima temporada.

«Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri, asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023», comunicaba Alpine pasadas las 18 horas en España. Todo era muy extraño, las redes sociales comenzaban a murmurar y el australiano no decía nada sobre el asunto.

Esta noticia llegaba en medio de los rumores que vinculaban a Piastri con McLaren, con el que tendría un preacuerdo. Dos horas más tarde, el piloto australiano, se ha pronunciado y ha comunicado que no correrá con Alpine en 2023. «Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que correré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No correré para Alpine el próximo año», afirmó Piastri en redes sociales.

Al equipo francés no le sale nada bien últimamente. Desde los fallos en el último gran premio a perder a Fernando Alonso y Oscar Piastri en apenas unos días. Tras mucho especular sobre quién sería el piloto titular junto a Ocon el año que viene, al final ni uno ni otro. El asturiano se ha ido a Aston Martin y el australiano apunta a McLaren.

Lo cierto es que el caso Piastri recuerda mucho a lo que sucedió con Álex Palou y McLaren cuando su equipo actual, Chip Ganassi Racing, comunicó que había renovado al español y el piloto tuvo que salir a desmentirlo. Ahora ha sido Alpine quien ha metido la pata. Piastri, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones como el resto de integrantes de la parrilla de la F1, ha desmentido a su actual equipo y asegura que han sacado un comunicado sin que él estuviera de acuerdo. Esto aviva todavía más el incendio en la escudería francesa.