Valencia – Barcelona, LaLiga Santander 2022, en vivo hoy

El Valencia recibe este sábado a las 21:00 horas al Barcelona en Mestalla en el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Santander. Ches y azulgranas se miden en un gran partido donde los de Xavi Hernández buscarán revertir una dramática situación tras la eliminación del equipo en la Champions League. Por el lado de los locales, los de Gattuso buscarán los tres puntos para adentrarse en los puestos europeos.

Valencia – Barcelona, en directo

Min 22 – El árbitro anula el gol de Ansu

Ansu Fati llevó el balón al fondo de la red, pero estaba en fuera de juego. El marcador continúa 0-0.

Min 21 – Amarilla para Eric García

El central del Barcelona, que viene estando muy cuestionado en las últimas semanas, vio la amarilla tras una dura batalla con el recién entrado al terreno de juego, Marcos André. El futbolista azulgrana deberá tener cuidado en lo que queda de encuentro.

Min 18 – Cavani se retira lesionado

¡¡El delantero uruguayo no puede!! El ‘7’ se retira cabizbajo del encuentro tras sufrir una lesión en su tobillo derecho. Entra Marcos André al terreno de juego.

Min 16 – Ansu, el gran protagonista

Ansu Fati, que volvió a la titularidad en la noche de hoy, está siendo el jugador más eléctrico y determinante del encuentro. Es el jugador que más peligro está teniendo en sus botas. Se ve que quiere devolver la confianza a su entrenador.

Min 12 – ¡La tuvo Ansu!

Qué gran pase filtrado de Pedri a su compañero de selección, Ansu Fati, que se plantó solo ante Mamardashvili, pero este consiguió blocar la vaselina intentada por el joven delantero del Barcelona. El encuentro continúa con resultado gafas.

Min 11 – Jordi Alba se duele

El lateral del Barcelona se duele en la rodilla tras un duro choque con Foulquier. No parece que sea serio y el jugador catalán podrá continuar en el partido. Es falta a favor de los visitantes.

Min 5 – Ambos equipos quieren la posesión

Los dos equipos están arriesgando mucho en salida de balón, donde tienen la orden de sus técnicos de salir desde atrás con la pelota. Esto ha provocado ya un susto para ambos equipos.

Min 3 – ¡Qué error de Mamardashvili!

El portero georgiano entregó el balón al Barcelona en salida de balón después de una buena presión de los azulgranas. El balón finalmente acabó saliendo por el fondo. Es posesión para el Valencia.

Min 1 – Primera ocasión para el Valencia

El Barcelona tuvo una muy mala salida de balón en defensa y Samuel Lino desde el borde del área disparó un disparo muy pobre donde Ter Stegen no tuvo ningún problema en atajar.

COMIENZA EL PARTIDO

El árbitro pita el inicio del encuentro y la primera pelota es para el Valencia.

David Villa realizó el saque de honor

El ex delantero del Barcelona y Valencia realizó el saque de honor antes del inicio del encuentro.

¡Menos de cinco minutos!

¡Quedan menos de cinco minutos para que comience el encuentro! Los jugadores de ambos equipos se encuentran en el túnel de vestuarios a la espera de salir al césped. Hay un gran ambiente en el estadio de Mestalla

El Barcelona ya calienta en Mestalla

Los jugadores del Barcelona ya calientan sobre el césped del estadio de Mestalla.

Ansu Fati sonríe de nuevo

A dos semanas de que Luis Enrique de la lista de convocados para el Mundial, Ansu Fati tiene una nueva oportunidad para demostrar al seleccionador que está en más que óptimas condiciones para ir a la gran cita de Qatar. Una buena actuación en la noche de hoy, le colocaría con grandes opciones de formar parte de la expedición española.

La sonrisa de Ansu 😊 pic.twitter.com/z6fDmvkvha — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2022

Duelo de titanes: Cavani vs Lewandowski

Este partido enfrentará a dos de los mejores delanteros de la última década en Europa. Cavani y Lewandowski, Lewandowski y Cavani son los máximos goleadores de sus equipos en esta Liga. Por parte del uruguayo, que tardó unos partidos en coger la dinámica del equipo, viene enrachado sumando cuatro goles en los últimos tres partidos. En cuanto al polaco, está siendo el hombre de la Liga con 12 goles y en esta Liga y 17 en total.

El Barcelona, a agarrarse a la Liga

Los de Xavi Hernández buscarán dormir con los mismos puntos que el Real Madrid (31) y tratar de meter la máxima presión a su rival, que jugará mañana contra el Girona en el Santiago Bernabéu. El conjunto azulgrana ha ganado cuatro partidos fuera de su estadio y solo ha perdido uno, en el Clásico, el pasado 16 de octubre.

¡Ya hay once del Valencia!

Gattuso sale con el siguiente once: Mamardashvili; Correia, Paulista, Comert, Gayà; Guillamón, Foulquier, Almeida; Lino, Kluivert y Cavani.

¡Jordi Alba y Ansu Fati titulares!

El conjunto azulgrana saldrá con: Ter Stegen; Balde, Eric, Koundé, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati.

Previa

El conjunto azulgrana regresa a la Liga tras el fracaso sufrido el pasado miércoles en Champions League. Con la eliminación y la dolorosa derrota por 0-3 ante el Bayern de Munich, la situación del equipo y de Xavi Hernández es crítica. Bien es cierto que en la Liga Santander son segundos a tres puntos del Real Madrid, pero el partido de hoy se antoja vital para continuar con la buena dinámica en este campeonato doméstico. Una victoria en Mestalla espantaría momentáneamente los fantasmas que rodean el entorno del club, pero una derrota sumiría al equipo en una profunda crisis a pocas semanas del parón por el Mundial de Qatar.

Xavi Hernández está siendo el primer criticado de la eliminación del equipo en la Champions League. Este verano se le dio una plantilla confeccionada a su antojo y las expectativas eran realmente altas. La competición todavía no ha llegado a noviembre, pero el primer gran fracaso de la temporada ya le coloca como el principal responsable de esta situación. No obstante, la plantilla tampoco ha quedado en un muy buen lugar por no haber podido rendir en Europa al nivel que se le exige y los capitanes, con los contratos más elevados de la plantilla, están en el foco de la crítica.

Por parte del Valencia, el conjunto che no conoce la victoria en los últimos tres partidos, con dos empates y una derrota el pasado fin de semana frente al Mallorca en Mestalla. Pese a ello, Gattuso ha conseguido conectar a la afición con los jugadores y la comunión es total. El equipo es noveno de esta Liga Santander a tres puntos de los puestos europeos, por lo que una victoria le colocaría en los puestos de premio y que tanta ilusión despierta en la parroquia valencianista.