Vacherot pega el subidón tras conquistar el título en Shanghái y escala 164 posiciones

El monegasco Valentin Vacherot, sorprendente ganador del Masters 1.000 de Shanghái, ha pegado el gran subidón de su carrera deportiva tras esta gesta y ha escalado 164 posiciones en la clasificación ATP. De esta manera ha logrado situarse en el puesto número 40. Una hazaña que le coloca como una de las grandes sorpresas de la temporada.

Mientras tanto, su primo Arthur Rinderknech, al que se impuso en la final disputada este domingo, también experimenta una notable progresión en la tabla. Mejora 26 puestos y ya es el número 28 del mundo.

La lista ATP sigue liderada por el español Carlos Alcaraz, con 11.340 puntos, y ahora una ventaja de 1.340 sobre el italiano Jannik Sinner. Distanciado de ambos, en la tercera plaza se mantiene el alemán Alexander Zverev con 5.930 puntos.

El único cambio en el ‘top 10’ ATP este lunes es el ascenso a la octava plaza del italiano Lorenzo Musetti, con 3.645 puntos, en detrimento del británico Jack Draper, noveno con 3.590. El español Alejandro Davidovich continúa en el vigésimo puesto, justo por delante del argentino Francisco Cerúndolo, en tanto que Jaume Munar baja al 42 y Sebastián Báez al 44 y Camilo Ugo Carabelli al 50.

Un título histórico para Vacherot

Valentin Vacherot hizo historia en Shanghái al superar a su primo hermano Arthur Rinderknech en la final y conseguir el primer Masters 1.000 de su carrera. El monegasco de 26 años, número 204 del mundo hasta ese momento, logró esta gesta con remontada incluida después de perder el primer set y ganar los dos siguientes (4-6, 6-3 y 6-3). Cerró así una semana de ensueño culminada con su primer título. El 12 de octubre de 2025 y el Masters 1.000 de Shanghái quedarán para siempre grabados en su memoria.

Vacherot, de 26 años y hasta ese momento número 204 del mundo, llegó a China como reserva en la fase previa. Jamás había disputado el cuadro final de un ATP Masters 1.000 en superficie rápida, y este lunes ha ascendido al Top 40 del ranking ATP de manera meteórica tras completar la mejor semana de su vida deportiva. Hasta llegar a Shanghái, el monegasco se había embolsado 594.077 dólares -511.322 euros- a lo largo de su carrera, y saldrá de la ciudad china con 1.124.380 dólares -967.753 euros- más.