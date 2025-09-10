Uribes, responsable del deporte, en contra de los ciclistas: «No pueden blanquear situaciones gravísimas»

El responsable del deporte español, presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, acatando las órdenes del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha posicionado en contra de los deportistas, en este caso, de los ciclistas que participan en la Vuelta a España 2025. El socialista ha afirmado que «el deporte no puede blanquear situaciones gravísimas de violación de derechos humanos», como ocurre en la Franja de Gaza con el conflicto entre Israel y Palestina, alentando a los radicales propalestinos que ya han boicoteado dos etapas de la carrera.

La primera fue el pasado miércoles en Bilbao, donde no hubo ni ganador, y la segunda este martes en Mos (Galicia), cortándose la etapa a ocho kilómetros de la meta, que estaba repleta de propalestinos. El presidente del CSD explicó que el Gobierno intentará que se celebre «con normalidad» el final de la Vuelta este fin de semana en Madrid.

«El Consejo Superior de Deportes no puede tomar decisiones que no puede tomar, pero sí puede animar y trabajar en los ámbitos propios. El deporte tiene que encontrar ese punto fundamental. No puede blanquear situaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos, pero a la vez también tiene que ser el último puente de comunicación. Eso tenemos que conseguirlo entre todos», declaró Uribes en RNE.

El máximo dirigente del CSD ha explicado que la intención es que el final de la Vuelta se celebre «con normalidad», incluyendo respetar la «libertad de expresión» de los manifestantes. Algunos de ellos han convertido en violentas sus protestas a lo largo de esta semana negra para el ciclismo español y para la carrera.

Uribes, del lado de los propalestinos

«Si entre todos hacemos un esfuerzo, se puede celebrar una competición, que es una imagen también de España, y al tiempo las críticas y las manifestaciones son legítimas porque la situación es muy grave de violación de derechos humanos», manifestó.

Además, Uribes ha afirmado que los ciclistas son una de sus «prioridades fundamentales» y que quiere hablar con algunos de ellos. «Somos el Consejo Superior de Deportes. Yo quiero hablar con algunos de los que se han retirado esta mañana para ver cómo están y animarles a seguir compitiendo con fair play», explicó.

«Que el deporte siga representando los valores que tiene que ver con el trabajo de gente que lleva muchos años esforzándose para que llegue este momento. Yo creo que también expresarles nuestra solidaridad a los ciclistas que están compitiendo como deportistas», concluyó.