La 17º etapa de la Vuelta a España está en riesgo de que no pueda completarse con normalidad. Después de todos los problemas generados en las anteriores carreras por los boicots de los activistas propalestinos, en la mañana de este miércoles se ha producido un nuevo contratiempo que ha puesto en alerta a los ciclistas y aficionados.

En un principio, la hoja de ruta es comenzar en O Barco de Valdeorras y la línea de meta estará en Alto de El Morredero, cuyo desnivel alcanza los 1.433 metros. Sin embargo, el problema radica en que hay vientos que alcanzan los 50 km/h, fenómeno que hace prácticamente imposible que los corredores puedan hacer el ascenso.

Incluso la organización está teniendo complicaciones para montar la meta, por lo que no se descarta que la Vuelta opte o, bien por posponer el comienzo de la etapa, o cambiar el recorrido de la carrera para esquivar la zona de los fuertes vendavales, según Cadena Cope. Incluso habría una tercera opción de recortar los últimos kilómetros para garantizar la seguridad de los ciclistas.