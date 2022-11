Cristiano Ronaldo sigue siendo jugador del Manchester United pero ya es historia en el club después de la demoledora entrevista realizada en los últimos días en la que ha firmado su sentencia en el club. Por ello, operarios del club inglés han retirado en la tarde de este miércoles una lona del futbolista luso ubicada en Old Trafford.

Las devastadores declaraciones de Cristiano Ronaldo contra Ten Hag y el club han supuesto toda una bomba en Inglaterra y desde una parte de Mánchester ya se apresuran en eliminar todo rastro del futbolista portugués. Por ello, trabajadores del United han retirado este miércoles una lona gigante de Cristiano ubicada en una de las paredes de Old Trafford.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo

— Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022