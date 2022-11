Cristiano Ronaldo: «Hablo constantemente con las cenizas de mi hijo y de mi padre»

Cristiano Ronaldo se ha abierto en canal para hablar de sus sentimientos siete meses después de la trágica muerte de su hijo Angel durante el parto. El jugador portugués ha explicado que guarda las cenizas de su vástago junto a las de su padre y que habla con ambos regularmente, una comunicación que consigue reconfortarle

«Hablo con ellos todo el tiempo y están de mi lado. Sé que me ayudan a ser mejor hombre, a ser mejor persona, a ser mejor padre. Y estoy muy orgulloso del mensaje que me envían, especialmente mi hijo», reveló Cristiano Ronaldo. El todavía futbolista del Manchester United, que está concentrado con la selección portuguesa para disputar el Mundial de Qatar, también comentó el mal trago que supuso comunicar el fallecimiento de su hijo al resto de su familia.

«Los niños comenzaron a preguntar: ‘Mamá, ¿dónde está el otro bebé?’. Después de una semana nos dijimos que debíamos ser francos y honestos con los niños y les contamos que Angel se había ido al cielo. Los niños lo entendieron y ahora dicen: ‘Papá, le hice esto a Ángel’, y señalan al cielo. Me gusta que sea parte de sus vidas. No podía mentir a mis hijos y les dije la verdad, pero fue un proceso difícil”, explicó.

En una entrevista concedida a TalkTV, Cristiano también habló de la extraña sensación que supone vivir al mismo tiempo la felicidad por el nacimiento de Bella, la gemela de Angel que sí salió adelante, y la pena por su hermano. «Es una locura. A veces he tratado de explicárselo a mi familia e incluso a mis amigos más cercanos. Nunca sentí estar feliz y triste al mismo momento. No sabes si reír o llorar, no sabes cómo reaccionar. No sé cuál es la palabra para definir lo que sentí en aquel momento», se sinceró.