Union Saint-Gilloise – Real Sociedad: horario y cómo ver por televisión en directo y en vivo online el partido de la Europa League

Tras caer en su debut en la Europa League la Real Sociedad está obligada a ganar este encuentro, aunque es cierto que tiene esa dificultad de ser fuera de casa y ante un Union Saint-Gilloise que sí arrancó con victoria. Los donostiarras están claramente entre los favoritos para acabar entre los ocho primeros, pero para ello tendrán que reaccionar y no volver a pinchar prácticamente en lo que queda de ronda. A continuación te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en Den Dreef en esta segunda jornada.

Union Saint-Gilloise – Real Sociedad de la Europa League: a qué hora empieza el partido

La Real Sociedad viaja a Bélgica para enfrentarse al Union Saint-Gilloise en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto donostiarra perdió en su debut en esta edición de la competición de plata del viejo continente en el Reale Arena, mientras que los belgas ganaron su encuentro. Es por ello que el cuadro txuri-urdin no puede despistarse y tiene que ir a por todas en este duelo ante un club que el año pasado jugó la Champions. La UEFA ha programado este choque para este jueves 15 de octubre y el horario escogido para que comience en Den Dreef es el de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Union Saint-Gilloise – Real Sociedad de la Europa League: canal de TV y cómo ver online

El operador que tiene en su propiedad los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país esta competición y las otras dos que organiza la UEFA a nivel de clubes es Movistar+. Este Union Saint-Gilloise – Real Sociedad de la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League se puede ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes que tengan contratado el paquete del fútbol europeo van a poder descargarse la aplicación en un teléfono móvil, tablet y smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en Den Dreef.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la segunda jornada de la fase de liga de las competiciones europeas, donde prestaremos especial atención a todos los equipos españoles. Cuando finalice el duelo Union Saint-Gilloise – Real Sociedad de la Europa League vamos a publicar la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las declaraciones relevantes que lleguen desde Bélgica.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Union Saint-Gilloise – Real Sociedad

Tenemos que destacar que todos los aficionados del conjunto donostiarra que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League podrán escuchar gratis por la radio lo que suceda en Den Dreef. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrán conectar con el Union Saint-Gilloise – Real Sociedad y narrar el minuto a minuto.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Union Saint-Gilloise – Real Sociedad?

El estadio Den Dreef, situado en la ciudad belga de Lovaina, será el recinto deportivo donde se jugará este emocionante Union Saint-Gilloise – Real Sociedad que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 2002 y en su interior caben algo menos de 10.000 personas, por lo que estamos hablando de unas instalaciones que no son tan grandes.

La UEFA optó por designar al árbitro georgiano Goga Kikacheishvili para que dirija el Union Saint-Gilloise – Real Sociedad de la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. El inglés Darren England estará controlando el VAR, así que si a su compañero se le escapa alguna acción clamorosa tendrá que avisarle para que se acerque al monitor que estará en la banda de Den Dreef a revisar la jugada polémica y tomar una decisión final.