El último dardo de Mourinho a Guardiola: «Pagó 80 millones por Kalvin Phllips y ahora…»

José Mourinho se ha acordado de Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido de Europa League que enfrenta a la Roma contra el Sheriff en el que el conjunto italiano se juega el pase como primero de grupo a la próxima ronda de la segunda competición europea. El entrenador italiano tiró un dardo al catalán tras ser cuestionado sobre el próximo mercado de fichajes.

José Mourinho se jugará ser el líder de grupo en la Europa League (para ello tendrá que ganar y esperar un tropiezo del Slavia de Praga contra el Servette) con una defensa en cuadro por las numerosas bajas con las que cuenta el equipo. Por ello fue cuestionado en rueda de prensa y después de que saliera el tema de la próxima ventana de fichajes lanzó un recado al entrenador del Manchester City.

José Mourinho se refirió a los 80 millones que en su día pagó Guardiola un Kalvin Phillips con el que prácticamente el entrenador catalán no cuenta y que podría salir rumbo a otro club en la próxima ventana de fichajes. Incluso el entrenador catalán se colgó la culpa por no poder haber sacado lo mejor por el futbolista internacional que impresionó en el Leeds United.

Recado de Mourinho a Guardiola

«No estoy celoso, pero el City pagó 80 por Kalvin Phillips y en enero se va y Pep tendrá a otro. Nuestra realidad es diferente. Me gustaría tener 3 o 4 jugadores en invierno. Queremos intentar mejorar el equipo, ser más fuertes, pero nos cuesta hacerlo. Lo digo sinceramente: si conseguimos un defensa en el mercado de enero ya estoy contento», afirmó José Mourinho haciendo clara referencia a Pep Guardiola.

Después, sobre el mercado de fichajes Mourinho aseguró que: «No podemos hacer mucho más que traer un central. Smalling no estará en enero, Ndicka se va (Copa África), Mancini está lesionado y Llorente resiste. Y ahí está nuestra dificultad. Grandísima». «Mancini tiene un problema importante pero sus dos piernas no están rotas, así que jugará este domingo en Bolonia. No es como alguien que tiene un problema en una uña y no juega», ironizó el entrenador, en referencia a un Smalling que solo ha jugado 3 partidos en la temporada, las tres primeras jornadas de Serie A.

José Mourinho también fue cuestionado sobre la finalización de su contrato, que expira el próximo año 2024. «No necesito pensar. En mi cabeza lo tengo todo muy claro», dijo el entrenador portugués sobre su futuro después de haber sido seducido por Arabia Saudí con uno de los mayores contratos de la historia del fútbol.

«Sólo puedo dar las gracias a la afición», apuntó por el apoyo que le mostró la grada este domingo con una pancarta. «Aunque no me haga sentir cómodo en el campo, porque es el equipo el que necesita apoyo. Evidentemente me enorgullece y me emociona pero que no lo hagan por mí. Es el equipo el que necesita sentir el apoyo», finalizó un José Mourinho que volvió a ser protagonista en una rueda de prensa señalando a Guardiola, como en los viejos tiempos.