Guardiola, más victimista que nunca: «Igual no nos clasificamos para la Champions»

El Manchester City de Pep Guardiola atraviesa por una crisis de resultados tras cuatro partidos sin ganar (tres empates y una derrota), lo que ha provocado que el técnico de Sampedor muestre su versión más pesimista en la previa del encuentro ante el Luton, donde aseguró que «puede que no nos clasifiquemos para la Champions League». Actualmente, el vigente campeón de la Premier es cuarto con 30 puntos a seis del Arsenal tras su última derrota en casa del Aston Villa.

«Creo que es bueno para todos lo que estamos viviendo. Es necesario vivirlo porque durante mucho tiempo se ha hablado de lo buenos que somos», comenzó diciendo Guardiola antes de advertir que «tal vez lo necesitemos. Es terrible, éramos imbatibles y ahora no podemos ganar ni un solo partido. Es lo que siento en los momentos importantes».

Eso sí, el técnico español no dudó en señalarse como uno de los culpables de este mal momento de los suyos: «Tal vez primero lo necesito yo para demostrar que soy buen entrenador. Para los jugadores es también un buen desafío». La derrota en Villa Park y los empates frente a Liverpool, Chelsea y Tottenham han dejado muy tocado a un Pep que habla de la posibilidad de que no acaben entre los cuatro primeros de la Premier League. «El Aston Villa estaba a kilómetros de todos nosotros… y ahora puede que no nos clasifiquemos para la Champions League», comentó Guardiola.

La última victoria del Manchester City en la Premier League fue el 4 de noviembre por 6-1 frente al Bournemouth, y una semana antes habían derrotado al Manchester United por 0-3 en Old Trafford. Pero todo se torció en Stamford Bridge donde un gol de Palmer, de penalti, en el minuto 95 de partido ponía el empate a cuatro definitivo. Luego vino el Liverpool, que también logró rascar un punto en los minutos finales gracias a un tanto de Alexander-Arnold en el 80, y después fue el Tottenham (3-3), y por último el Aston Villa.

Guardiola no se fía del Luton

Por todo esto, el Manchester City no llega en un buen momento a este partido del próximo domingo frente al Luton Town a domicilio, un equipo que actualmente se encuentra en posiciones de descenso. Pese a ello, Guardiola asegura que no se fía de los de Luton a pesar del puesto que ocupan y mando un mensaje de aviso a los suyos para que no se confíen: «Lo están haciendo muy, muy bien. Arsenal y Liverpool han tenido dificultades para ganar, así que nosotros también las tendremos».

Los de Guardiola necesitan ganar para seguir en los puestos de Champions League, ya que una derrota sumada a una victoria del Tottenham o del United les dejaría empatados a puntos con sus rivales que pelean por la cuarta plaza. Es cierto que el conjunto citizen no atraviesa por un buen momento, pero el año pasado, en el mes de abril, el vigente campeón se encontraba todavía más lejos del líder, el Arsenal. En aquel momento, el Manchester City estaba a ocho puntos de los de Arteta y ahora están a seis. Queda mucha Premier y el mes de enero siempre es importante en Inglaterra porque hay muchos partidos.