La última machada de Guardiola: «Si ganamos otro triplete me retiro»

Pep Guardiola pasa por uno de sus peores momentos como entrenador en el Manchester City. El técnico citizen encarrila cuatro jornadas consecutivas sin vencer con su equipo en Premier League tras tres empates y esta última derrota ante el Aston Villa que les deja a dos de los villanos, terceros, a cuatro del Liverpool, segundo, y a seis del líder, el Arsenal. Pese a esto, el catalán no ha dudado en imaginar otro triplete este año, condición que pone para su… ¡retirada!

El curso pasado el Manchester City fue el gran vencedor: dominó de nuevo la liga más exigente del mundo, la Premier, salió campeón en la Copa y logró alzar el título europeo más deseado por todos: la Champions League. El triplete, algo difícil de repetir, fue una de las preguntas que lanzaron al catalán, de si le exige a sus jugadores este curso repetir lo logrado el año pasado, algo que a tener de sus palabras ve imposible, tanto que para él eso significaría la retirada.

Fue el ex jugador Gael Clichy el que le cuestionaba esa posibilidad, a lo que Guardiola respondía entre risas: «No, no, eso sería un error. ¿El triplete? Olvidaos de eso. Si ganamos el triplete de nuevo, me retiro. Eso seguro». Y es que hasta la pasada campaña, sólo el Manchester United de Ferguson fue capaz de alzarse con el triplete en Inglaterra, algo a lo que hacía referencia: «Es algo extremadamente difícil. ¿Cuántos equipos increíbles ha habido en Inglaterra? Y solo el United de Ferguson y nosotros la temporada pasada lo conseguimos. Ya veremos, lo determinará nuestro nivel. La competición dicta cómo es tu nivel. El reto es muy grande. Septiembre, octubre o noviembre, ¿pensar en títulos? Olvídalo, sería un error».

El Manchester City de Guardiola viene de firmar de manera consecutivas tres empates en la Premier League en partidos de gran factura. Empató a cuatro ante el Chelsea, luego a uno con el Liverpool y un 3-3 con el Tottenham en tres partidos grandes que no logró dominar pese a que dos de ellos, los dos últimos, se jugaba en el Etihad. Ante el Aston Villa jugó este miércoles en jornada intersemanal sumando su tercera derrota de la temporada, quedando tras la racha a seis puntos de un Arsenal que ha recortado nueve puntos en las últimas cuatro jornadas y ahora es líder.

«Ganó el mejor equipo. El Aston Villa fue mejor que nosotros. Son jugadores físicos, rápidos y bien organizados. Hay una razón por la que están donde están. Tenemos que cambiar la dinámica», expresaba Guardiola tras el batacazo ante los villanos, en lo que suponía una racha hasta inédita en la carrera del técnico catalán en una competición doméstica, ya que entre medias sumó un triunfo ante el RB Leipzig, pero consciente de que necesitan darle la vuelta a una situación que puede complicar la temporada: «Ganar lo antes posible. Es mi deber encontrar una manera. Durante muchos años juntos hemos encontrado como ganar partidos. Tengo que pensar en ello. Si no ganamos hay que hacer algo».