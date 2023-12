La última jugada maestra de Mourinho para salvar a la Roma contra la Fiorentina

José Mourinho lo ha vuelto a hacer, volvió a sacar el famoso papelito, como hizo en su época en el Real Madrid, para salvar a la Roma en un duelo clave contra la Fiorentina por mantenerse en puestos de Liga de Campeones. El técnico portugués se ha hecho viral por un vídeo en el que se le ve apuntando algo en un papel, se lo da a un recogepelotas y éste se lo entrega a Rui Patrício.

El papel contenía unas instrucciones de Mourinho al portero de la Roma, que se encontraba con nueve jugadores tras las expulsiones de Zalewski, en el 64, y Lukaku, en el 87, frente a la Fiorentina. El marcador reflejaba un empate a uno y los locales necesitaban sostener ese punto como fuera, para poder seguir en los puestos de Liga de Campeones ya que la derrota metía a los de Florencia en la cuarta posición.

Tras la expulsión del belga, las cámaras captaron como el preparador luso anotó en un papel unas instrucciones para el guardameta. En ellas le indicaba la posición en la que se tenía que situar en el campo en los últimos minutos para amarrar ese punto tan importante. En el papel se podía leer las abreviaciones SHA, de El Shaarawy, BOV, de Bove , que significa delante de la portería del meta portugués.

Roma down to 9 men at home, needing to hold the score to remain in the top 4.

The cameras catch Mourinho making one of his notes, which he gives to a ball boy and asks him to give it to Rui Patrício.

Fantastic image.pic.twitter.com/4jy2W6Y3JA

