Ultimátum de FIFA y UEFA al Gobierno de Sánchez: o desbloquean la Federación o habrá castigo a España

Ultimátum de FIFA y UEFA al Gobierno de España. O se convocan ya elecciones, en un plazo de 15 o 20 días, y la RFEF tiene un presidente en un plazo de tres meses, o los dos máximos organismos del fútbol a nivel mundial y europeo «tomarán medidas». Y esas medidas, en forma de castigo, pueden ir desde que los equipos españoles se queden sin jugar competiciones europeas y/o a que España se quede sin el Mundial 2030.

FIFA y UEFA se ponen muy serios. Se han reunido en Madrid con representantes de la RFEF y del Gobierno, aunque el CSD no ha estado en la reunión, pero sí Vicente del Bosque, presidente de la Comisión de supervisión, normalización y representación de la RFEF. Y en esta reunión FIFA y UEFA han dejado claro que tiene que haber un proceso electoral ya, que las elecciones se tienen que convocar de forma «inmediata» y que si eso no ocurre, ellos, como máximos organismos del mundo del fútbol que son, intervendrán.

Todo este asunto viene por todo los impedimentos que pone el Gobierno, a través del CSD, en el proceso de renovación y electoral en la RFEF. La Federación Española lleva en una interinidad constante desde que la FIFA inhabilitara a Luis Rubiales. Y entre recursos y decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), dependiente del CSD y, por tanto, del Gobierno de España, se admiten recursos y se dan resoluciones que paran el proceso.

Según ha explicado Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, «es el momento de que la RFEF tenga presidente». «Hemos hablado con el CSD que la RFEF tiene que convocar elecciones de manera inmediata, que en un plazo no superior a 15 o 20 días debe convocar elecciones a la presidencia y a la Comisión Delegada para el periodo electoral de 2024-2028», ha añadido el dirigente español de la FIFA.

«Le hemos pedido al CSD, y hemos recibido esta garantía, de que el CSD tiene que estar en este proceso y ayudar a conseguir la estabilidad de la RFEF, siempre dentro de la legalidad vigente», ha continuado el representante de la FIFA en esta reunión.

Si bien ha recordado Silvero que «el CSD no es el TAD, y el TAD no es el CSD» sí que «estamos convencidos de que va a haber un proceso donde el CSD va a poder ayudar y llevar de la mano a RFEF a un proceso democrático, se elija una nueva Asamblea y haya un presidente en un plazo de tres meses». Esto, traducido a la práctica, es que el Gobierno, el CSD y el TAD no intervengan más y dejen que el proceso electoral en la RFEF salga adelante. Y ahora ya es de «manera inmediata».

O elecciones ya o FIFA y UEFA intervendrán

Desde FIFA y UEFA han dejado claro al CSD que «esta situación no se puede extender más» y que en un plazo de tres meses haya ya un nuevo presidente de la RFEF. Han pedido al Consejo Superior de Deportes, cuyo presidente Uribes no ha estado en la reunión, que colabore y que deje de poner impedimentos para el funcionamiento democrático de la RFEF.

La amenaza por parte de FIFA es clara: «Si el proceso electoral no va hacia delante, si no hay una convocatoria electoral, si seguimos sin presidente en los próximos meses, FIFA y UEFA van a actuar. Llega el momento de elegir presidente. Una Federación como la Española no puede estar más tiempo sin el máximo responsable».

Las posibles sanciones

Las medidas van desde poder expulsar a equipos españoles de las competiciones internacionales (es decir, de Champions, Europa League, Mundial de Clubes…) hasta a la propia selección de las competiciones que suele disputar (Eurocopa, Mundial…). No hay medidas todavía concretas, aunque sí un aviso claro sobre el gran proyecto en el que está inmersa España y su Federación de Fútbol: el Mundial 2030.

Si no hay presidente de la RFEF, no habrá Mundial en España. Por eso, FIFA y UEFA, de forma conjunta en esta reunión, han expresado al Gobierno, en un clima de «cordialidad», que tiene que convocarse ya las elecciones a la presidencia de la RFEF y a su Asamblea y que en un plazo de máximo tres meses haya presidente. El plazo no es uno cualquiera: en diciembre se vota el Mundial de forma oficial, es cuando la FIFA otorga la candidatura para la cita de 2030, por lo que ahí ya tiene que haber un presidente en la RFEF.