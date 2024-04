El ultimátum de Carlos Sainz a los equipos que quieren fichar a su hijo

Carlos Sainz está rindiendo a las mil maravillas en este inicio de campeonato de Fórmula 1 y se ha convertido en la principal alternativa a los Red Bull, aunque su futuro todavía no está resuelto. Su padre, y agente, se mostró muy preocupado por esta situación pero confía en que los mensajes que está mandando el piloto de Ferrari «hagan efecto» y logren resolver su futuro cuanto antes. Mientras tanto, el ganador en Australia sigue dando golpes encima de la mesa y mostrando que está al nivel de los mejores.

En todas las carreras que ha competido este año, Sainz, no se ha bajado del podio en ninguna de ellas. Una apendicitis impidió al madrileño subirse al volante del SF-24 en Arabia Saudí, pero se recuperó en tiempo récord para volver a correr en Australia y ganar la carrera superando a Red Bull. Actualmente, Carlos, es cuarto en la clasificación de pilotos a solo cuatro puntos de Charles Leclerc, pero la realidad es que el monegasco todavía no ha logrado batirle en pista en carrera.

Sainz padre mandó un mensaje tras terminar el Rally Transibérico en Portugal a todos los equipos interesados en su hijo: «Está muy fuerte, sí, pero… de momento seguimos sin tener claro qué es lo que va a pasar con su futuro, es lo que más me preocupa. Está mandando muchos mensajes muy buenos y esperemos que hagan efecto», dijo. De momento está libre un asiento en Mercedes por la marcha de Hamilton, aunque también podría quedarse un hueco en Red Bull con la posible marcha de Checo Pérez, que termina contrato.

Al ser preguntado por si el rendimiento del 55 está pesando en Frederic Vasseur, jefe de Ferrari, responsable del fichaje de Hamilton y, por tanto, de que el español se haya quedado sin equipo, Carlos Sainz padre no quiso entrar a valorarlo: «Esa no es mi decisión, y yo creo que no soy la persona tampoco para opinar sobre ello», afirmó. En las últimas carreras, el cuatro veces campeón del Dakar ha sido cazado viéndose con Christian Horner, responsable de Red Bull, Helmut Marko, asesor de Red Bull, y con Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, para tratar el futuro de su hijo.

Sainz negocia con Ford para el Dakar

La victoria de Nasser Al-Attiyah en el Rally Transibérico ha complicado la victoria en el Mundial de un Carlos Sainz que confirmó que está negociaciones con Ford: «No, no vamos a ir a Argentina… al menos en principio. Si se cierran las negociaciones con Ford la idea sería, como siempre, ir a Marruecos», aseguró.

En los últimos meses se ha especulado mucho con el futuro del vigente campeón del Dakar, si estaría en la edición de 2025 o se retiraría. Todo apunta a que el madrileño defenderá el título el año que viene en el rally más duro del mundo y lo hará de la mano de Ford. Carlos Sainz confirmó que la marca americana es su primera opción para el Dakar 2025. «Sabéis que estoy hablando con Ford, que las conversaciones están muy avanzadas y no está firmado todavía, pero es un proyecto que me podría llegar a interesar, obviamente», concluyó.