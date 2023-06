Al Atlético le queda la última bala por el subcampeonato, pero no sólo depende de su puntería, sino de los errores ajenos. El equipo necesita ganar en el estadio de La Cerámica y esperar que no lo haga el Madrid ante el Athletic para certificar una segunda plaza que, más allá del honor de quedar por encima del eterno rival, le reportaría al club un beneficio de siete millones de euros. Argumentos suficientes para intentar un último do de pecho para cerrar una temporada que acaba mucho mejor de lo que empezó, pero que sobre todo en Europa ha dejado un poso muy negativo.

Un año más, y son ya once consecutivos, Simeone deja al Atlético en el podio de la Liga. Un éxito sin precedentes en la historia del club, pero que sabe a poco por el mal papel del equipo en Champions, quedando colista de un grupo en el que en teoría partía como el indiscutible favorito. Eliminado en enero de cualquier opción a un título, el Atlético ha conseguido reivindicarse en esta segunda vuelta dirigido por la mejor versión de Griezmann y ha conseguido su objetivo de volver a la mayor competición europea de clubes. Hoy toca echarle el telón a un curso que pudo ser mejor, es cierto, pero que a tenor del camino que llevaba en noviembre, cuando el parón del Mundial, pudo haber derrumbado todos los cimientos construidos durante más de una década por el Cholo.

Hoy vuelven Savic y Lemar y se espera que entren en la convocatoria tanto Mario Hermoso como Carrasco. Incluso Llorente podría ser de la partida, aunque dependerá de sus sensaciones. Están fuera Oblak, Memphis, Reinildo, Kondogbia, Giménez y el sancionado De Paul, pero el equipo podrá armar una alineación bastante competitiva ante un rival que no se juega absolutamente nada ya que no puede ni bajar ni subir del quinto puesto.

Alineaciones probables:

Villarreal: Reina, Femenía, Mandi, Pau Torres, Alberto, Parejo, Capoué, Lo Celso, Samu Chukwueze, Yeremi Pino y Jackson.

Atlético: Grbic, Nahuel, Savic, Witsel, Hermoso, Reguilón, Barrios, Koke, Saúl, Griezmann y Correa.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Figueroa Vázquez (VAR)

Estadio: La Cerámica, 18.30 horas.