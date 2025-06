La UEFA desmonta una pregunta en catalán en la Liga de Naciones: «Sólo en español, no hay traductor»

Un periodista catalán intentó preguntar en catalán a Roberto Martínez tras el España-Portugal de la Liga de Naciones, y la UEFA le censuró. El seleccionador español nació en Balaguer, un municipio español de la provincia de Lérida, y dio sus primeros pasos como futbolista en su localidad natal, antes de pasar al filial del Real Zaragoza. Ahora se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del mundo y ha llevado al conjunto luso a conquistar su primer título europeo en el banquillo portugués.

Fue una victoria muy importante para un entrenador cuya presencia en Portugal estaba siendo muy discutida, pero Cristiano se encargó de zanjar el debate tras conquistar la Liga de Naciones: «Él es el entrenador que debería dirigir a la selección». Alto y claro habló el capitán de Portugal, feliz por la conquista de un nuevo título con la camiseta de su país. Martínez ha estado discutido desde que le nombraron en el cargo, pero ha demostrado que era una buena elección y ha llevado a Portugal a ganar su primer título como seleccionador.

«Esta generación se lo merecía muchísimo. Sobre todo, el entrenador. Lo que le hicieron fue injusto. Le dieron una paliza. Aunque yo no estuviera aquí, él es el entrenador que debería dirigir a la selección. Y al no ser portugués, lo aprecio aún más. Habla portugués, se lo merece. Tras ganar una competición así, tenemos que atribuirnos el mérito, tanto nosotros como el cuerpo técnico», dijo Cristiano tras la final de la Liga de Naciones.

❗ El seleccionador de Portugal, Robert Martínez, no va poder respondre en català a la pregunta de @sebasguim, de @som3cat, per «falta de traductors». ⚽ El català mereix ser respectat a la #UEFANationsLeague i arreu! pic.twitter.com/9YF7tcarEI — Plataforma per la Llengua 📢 (@llenguacat) June 10, 2025

Después, en rueda de prensa, un periodista de TV3 le preguntó en catalán que qué sentía después de este título y de quién se acordaba después de toda la trayectoria que ha tenido desde que salió de Balaguer. Roberto Martínez le iba a responder en catalán, pero entonces el responsable de la UEFA le frenó y pidió al periodista que reformulara la pregunta en español porque «no tenemos traductor de catalán».

«¿Puede traducir la pregunta al español, por favor? Me temo que no tenemos traductor de catalán», señaló el delegado de la UEFA presenta en la rueda de Bob Martínez. El seleccionador de Portugal le contestó la primera parte en catalán y luego le dijo que debía responder en castellano: «Sólo te diré que se lo dedico a mi padre. Tendré que contestarte en castellano», empezó diciendo el técnico español en catalán, que luego resaltó en español que se sentía «muy orgulloso porque he tenido muchísima suerte».