Turgis gana el etapón del sterrato en el Tour de Francia

Anthony Turgis se impuso en la novena etapa del Tour de Francia con una exhibición en la fuga del día. El ciclista francés fue el mejor de una escapada en la que España tuvo opciones con Alex Aranburu y Javier Romo, pero donde la gran conclusión general es que el sterrato ha llegado para quedarse en la carrera más famosa del ciclismo mundial.

En la general no hubo cambios de milagro después de que Pogacar lo probase en cada tramo de tierra. El esloveno tensó y tensó la cuerda ante un Vingegaard que no se sentía cómodo para seguirle el juego y que sólo se limitó a intentar neutralizar la decena de acometidas que hizo durante el día.

La etapa fue un auténtico espectáculo con el pelotón fracturado a 120 kilómetros de meta. El primero en pasar por la sala de tortura fue un Primoz Roglic que se quedó clavado en una de las colinas que pasaban entre los viñedos desencadenando todo tipo de hostilidades entre los capos de la general.

El esloveno tuvo que quemar a casi todo su equipo para reincorporarse al pelotón, pero la mecha ya estaba encendida. En cada tramo de sterrato, Pogacar ponía a sus chicos a tensar la cuerda porque no paraban de pasar cosas que podían poner la carrera patas arribas. Vingegaard, sin ir más lejos, pinchó a 100 kilómetros de meta y tuvo que completar la etapa incómodamente en la montura de su compañero Jan Tratnik.

El danés fue puesto a prueba a 80 kilómetros por un Remco Evenepoel que soltó un hachazo tan violento que hasta redujo un par de minutos para alcanzar la cabeza de carrera donde estaban los fugados. El movimiento del belga obligó a salir a Pogacar y a Vingegaard en primera persona, pero la cooperación entre los tres gallos no prosperó siendo absorbidos por el pelotón a los pocos kilómetros.

Con todo roto, los directores de equipo usaron el pinganillo para tranquilizar a los favoritos en esta auténtica guerra de guerrillas. Quedaba mucho Tour de Francia por delante y desgaste y el riesgo no merecía la pena quedando dos semanas de competición.

El armisticio duró 40 kilómetros después de que Pogacar soltase un demarraje terrible poniendo de nuevo en jaque a un Vingegaard al que salvó su equipo –especialmente Laporte y Jorgenson– de un descalabro. El esloveno hizo un absoluto alarde de potencia en los tramos de sterrato casi volviendo a cazar él solito a la fuga.

Cuando Pogacar se relajó los que iban delante pidieron jugarse la victoria al sprint con un Turgis dando al Total-Energies su primera victoria en el Tour desde 2017 siendo esta una celebración increíble para el equipo francés. El rodador galo venció a Tom Pidcock y a Derek Gee con Aranburu finalizando cuarto y Romo séptimo.

El Tour de Francia llega a su jornada de descanso con los favoritos en un pañuelo. Pogacar pensará si no gana la carrera que hoy tuvo una gran oportunidad de sacar ventaja, pero que no fue capaz de rematar porque el Jumbo-Visma no falló a su jefe Vingegaard con un excelso trabajo coral.