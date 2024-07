Etapa de Tour de Francia 2024 mañana, domingo 7 julio de Troyes a Troyes: recorrido, perfil y horario

El Tour de Francia 2024 está siendo apasionante y desde el sábado 29 de junio, fecha en la que arrancó oficialmente en Florencia, Italia, los amantes de este deporte están vibrando con esta competición. Se trata de la 111ª edición de la ronda gala y en su calendario tiene un total de 21 etapas, finalizando el campeonato el próximo domingo 21 de julio en un punto como es Niza, por lo que por primera vez en la historia se alejan de los Campos Elíseos de París. Durante estos días disfrutamos de ocho etapas llanas, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes individuales y siete de montaña, además de dos jornadas de descanso.

Los ciclistas se tienen que enfrentar en este Tour de Francia 2024 a recorrer un total de 3.498 kilómetros que están repartidos en las 21 etapas que forman parte de esta apasionante competición que no está dejando indiferente a nadie. Durante tres semanas los participantes sólo tendrán dos días de descanso, por lo que están distribuyendo las fuerzas para no sufrir en las últimas carreras de esta 111ª edición de la ronda gala. Todo comenzó en Florencia, Italia, y tras unos días en el país transalpino y un paso fugaz por San Marino, el pelotón ya ha cruzado la frontera y todo lo que queda se disputará en suelo galo. El vigente campeón es Jonas Vingegaard y todos los ciclistas esperan poder quitarle el trono, aunque ya con el paso de las etapas la clasificación se va definiendo y los que ya no tienen opciones sí que esperan despedirse de la competición llevándose aunque sea alguna carrera.

Recorrido de la etapa 9 del Tour de Francia 2024

La etapa 9 del Tour de Francia 2024 de este domingo 7 de julio arrancará en Troyes y la línea de meta estará situada en la misma localidad. Después de la prueba rompepiernas que tuvieron el sábado, ahora esperan seguir dándolo todo en esta carrera de 199 kilómetros en la tercera prueba de media montaña de esta 111ª edición de la ronda gala. Además, hay que recordar que el día después, el lunes, tendrán jornada de descanso. La etapa comenzará a las 13:15 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que la llegada sea a las 17:49 horas (horario peninsular).

A qué hora empieza la etapa 9 del Tour de Francia 2024

Durante esta etapa 9 del Tour de Francia 2024 los ciclistas se encontrarán con 14 tramos de sterrato, por lo que estamos ante una prueba bastante intensa y emocionante con estos caminos de tierra y piedra que en su conjunto hacen un total de 32 kilómetros. La lucha por la victoria en esta carrera va a ser apasionante y quien maneje bien el relieve será quien pueda pelear por cruzar la línea de meta en primer lugar. La salida será a las 13:15 horas y la llegada está estimada para las 17:49 horas.

Perfil de la etapa 9 del Tour de Francia 2024

En esta etapa 9 del Tour de Francia 2024 de este domingo 7 de julio el pelotón se enfrentará a cuatro ascensiones de cuarta categoría. La primera de ellas, el Cote de Bergères, con 1,7 kilómetros al 5,2%, la segunda el Cote de Baroville, de 2,8 kilómetros al 4,8%, la tercera la más dura, con 2,2 kilómetros al 5% en el Cote de Val Frion y la última, el Cote de Chacenay, de 3 kilómetros al 4,3%.